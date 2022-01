“Estuve a punto de tirarme, pero me agarraron del cuello”, el relato de un futbolista argentino que intentó quitarse la vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Emanuel Mammana, futbolista argentino del equipo Sochi de la liga rusa, relató en entrevista para Radio La Red que luego de perder a sus dos padres estuvo a punto de quitarse la vida.

El argentino de 25 años de edad contó que en camino hacia una estación de trenes estuvo cerca de lanzarse hacia a las vías del tren, pero una persona salvó su vida antes de quitarse la vida.

“Todos los que les pasó perder a los papás saben lo duro que es. Tuve las ganas de suicidarme, estuve a punto de hacer una locura. Una persona que me sacó me salvó la vida. Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, vi que venía y como no tenía más ganas de nada, estuve a punto de tirarme”, contó Mammana.

“Me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quién es pero le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Mis papás no hubieran querido eso”, dijo el futbolista sobre el día en que estuvo a punto de quitarse la vida.

El hecho ocurrió en 2010 cuando solo tenía 15 años de edad y había perdido a sus dos padres, que nunca lo pudieron ver en la primera división de Argentina. Mammana debutó con River Plate en 2014, luego jugó en el Olympique de Lyon hasta 2017 cuando fue traspasado al Zenit de Rusia. El Zenit lo cedió al Sochi y ahora en 2022 regresará a jugar con River Plate.

“Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo. Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”, expresó Mammana.

El defensa de 25 años de edad relató que vivió momentos difíciles junto a su familia en su etapa de adolescente y como River Plate fue de gran ayuda para salir adelante y superar la crisis en casa.

“De chico comía gracias a lo que me daba River. Mi papá decía que no tenía hambre para que yo comiera”.

