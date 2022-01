Alicia Machado señalada de hacerse una operación de estómago para perder peso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La venezolana y ex Miss Universo, Alicia Machado, vuelve a estar en el ojo del huracán pero no por algún escándalo de pareja, ni por usar algún bikini diminuto o tanga en hilo sino por responderle a una seguidora que la señaló por supuestamente haberse hecho una operación de estómago para perder peso en tiempo récord.

“Amor te juro que si me hubiera hecho ese procedimiento ya hubiera compartido mi experiencia, te invito a que revivas para que veas mi plan de trece semanas que intenté seguir. Perdí 11 kilos, bendiciones”, escribió la venezolana Alicia Machado en Instagram al responderle a una seguidora que la señala de haberse hecho una operación de estómago.

Mientras Alicia Machado se encontraba en La Casa de los Famosos, su pérdida de peso dio mucho de qué hablar. Al terminar y coronarse como la reina absoluta del reality de Telemundo, su figura era mucho más esbelta y delgada que al inicio del mismo. Eso ha hecho que muchos tomen su delgadez como casi un “fenómeno”. Incluso algunos ya están manejando en las redes sociales la teoría que Alicia Machado se habría hecho una operación bariátrica, que no es más que la reducción del tamaño del estómago para perder peso de manera rápida y efectiva. Pero la ex de Roberto Romano salió al paso y respondió muy contundentemente. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

No hay duda que Alicia Machado es una mujer frontal y directa. Pero también no hay duda que, a sus 45 años, luce incluso mucho mejor que cuando ganó a el Miss Universo. Si no nos creen pasen por su cuenta Instagram y vean la galería de imágenes despampanantes que tiene la animadora y empresaria. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

