Video muestra a doctor de Texas, justo cuando extrae vivo enorme insecto del oído de un paciente

Un video muestra a un hombre de Texas al que le extirparon un insecto gigante de su oreja, después de que el bicho voló hacia el interior de su pabellón auditivo, mientras trabajaba en su garaje.

El paciente, identificado solo como Ronald, apareció en el episodio de esta semana de “This Came Out Of Me”, una serie de realidad producida por Discovery Channel, la cual describe emergencias médicas inusuales y extremas tratadas por doctores de urgencias en Texas.

Texas-Sized Insects | This Came Out of Me https://t.co/mksAZpR2DM a través de @FacebookWatch — Datosduros.org (@DatosdurosOrg) January 12, 2022

En el episodio, que se emitió el domingo, se escucha a Ronald diciéndole a la enfermera Paige Grissom cómo había estado arreglando su buggy afuera en el garaje de su casa en Odessa cuando un “bicho voló en mi oído”.

Cuando se le preguntó si creía que el insecto todavía estaba vivo, Ronald respondió que sí, y agregó: “Es realmente irritante. Se siente como si tuviera algunas alas y estuviera en mi tímpano“.

“Me vuelve loco”, añadió. “No podía ponerme de pie porque era muy incómodo… me hace sentir inestable”.

El Dr. Greg Starr evaluó a Ronald y descubre que el insecto se ha alojado dentro de su “canal auditivo externo izquierdo”.

Starr inyecta varias dosis de lidocaína, un tipo de anestésico local, en el tímpano de Ronald en un intento por aturdir o matar al insecto.

En las imágenes se observa al paciente Ronald retorciéndose de dolor en una cama de hospital, mientras se administra la droga.

Después de la tercera dosis, Ronald levanta las piernas en el aire con incomodidad y sacude la cabeza, cuando la criatura alada es arrancada de su canal auditivo.

Increíblemente, el insecto todavía estaba vivo.

“Parece una polilla”, se escuchó exclamar a Starr, mientras sostiene el insecto frente a la cámara.

Desde entonces, las imágenes del clip se han vuelto virales en Facebook, provocando reacciones de conmoción, disgusto y horror en igual medida.

“Mi peor pesadilla”, escribió un espectador.

“Y… nunca volveré a dormir”, agregó el segundo, junto con un emoji de cara enferma.

Un tercero escribió: “A la mierda, yo también estaría saltando, eso está jodido”.

“This Came Out Of Me” es una nueva serie de Discovery Channel que se estrenó el 2 de enero.

El reality show tiene su sede en Texas y describe algunos de los procedimientos más extraños y extremos realizados por los médicos de la sala de emergencias en hospitales de todo Texas, incluidos Odessa, Austin, Houston y Midland.

“Trabajar en la sala de emergencias se trata de aguantar los golpes y no es para los aprensivos”, escribió Discovery en un comunicado de prensa promocionando el programa.

“Para los médicos y enfermeras de los 21 centros de emergencia de Signature Care en todo Texas, es una oportunidad de asumir el desafío de ayudar a las personas con casos de emergencia dolorosos, inusuales y, a veces, incluso espantosos”. Además de un insecto monstruoso que fue sacado de la oreja de Ronald, la serie también describe una serie de otros incidentes extraños, incluido un paciente cuya pierna quedó atravesada por una losa de concreto y un niño pequeño que se tragó una muñeca princesa.