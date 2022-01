Agenda: Los eventos que no te puedes perder

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Experiencia Klimt

Las obras del pintor austriaco Gustav Klimt serán desplegadas a gran escala en Klimt: The Immersive Experience. Los visitantes podrán ver la obra con gran detalle puesto que las pinturas de este artista se despliegan en las paredes de un salón de techos altos. Réplicas en video de piezas como “La Dama Dorada”, “El Beso” y “La Virgen” son parte de esta experiencia audiovisual que utiliza 360 proyecciones y realidad virtual. Apta para todas las edades. Lunes a viernes 10 am a 7:30 pm, y sábado, domingo y días festivos 10 am a 9 pm. 1345 N. Montebello Blvd., Montebello. Boletos desde $20. Termina el 17 de febrero. Informes feverup.com

Foto: Cortesía

Luces en el Arboretum

Esta es la última semana para asistir al Los Angeles County Arboretum (301 N. Baldwin Ave., Arcadia) para ver Lightscape, el espectáculo de luces de las fiestas de navidad y año nuevo que lleva a cabo cada año este jardín. Los visitantes pueden pasear por la magnificente Winter Cathedral y experimentar el imponente Jardín de Fuego. Lightscape transforma el arbolario en un maravilloso espectáculo de luces multicolores que se extiende por una milla a lo largo del Arboretum; incluye aproximadamente diez instalaciones. Termina el domingo. 5:30 a 10 pm. Boletos $18 a $32. Informes arboretum.org/lightscape

Foto: Cortesía

Festival de música urbana

La plana mayor del reguetón y de la música urbana inicia el 2022 a lo grande con su participación en Calibash, un megafestival de tres días que tendrá lugar en la Crypto Arena (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) a partir del viernes. Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Becky G, Daddy Yankee, Natti Natasha, Kali Uchis y The Black Eyed-Peas son algunos de los intérpretes que pisarán el escenario de esta fiesta. Viernes a domingo, 8pm. Boletos $50 a $310. Informes axs.com

Foto: Getty Images

Concierto de tres

Luis Conriquez, cantautor de corridos y originario de Sonora, México, Arley Pérez “El Rayo de Sinaloa”, quien interpreta el acordeón y que escribe corridos sobre el narco, y Los Huracanes del Norte, populares por éxitos como “Que me lleve el diablo” y “Amarte es hermoso”, son parte del concierto Tercia de Ases, que se presentará en el Teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct.,Los Angeles) el sábado a las 8 pm. Boletos $44 a $80. Informes axs.com

Foto: Archivo

Mapas literarios

A cien años de que se escribiera “Ulysses”, de James Joyce, la exhibición “Mapping Fiction” explora la construcción de palabras ficcionales a través de mapas y novelas. La muestra, extraída de las colecciones del Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), incluye la primera edición de la novela de Joyce y el bosquejo escrito a máquina de uno de sus capítulos; también hay trabajos de Octavia E. Butler, William Faulkner, Jack and Charmian London, J. R. R. Tolkien y Mark Twain, entre otros. Son en total 70 objetos –principalmente primeras ediciones de libros– que abarcan de los siglos 16 al 20. A partir del sábado. Termina el 2 de mayo. Abierto todos los días 10 am a 5. pm, excepto martes. Boletos $13 a $29. Informes huntington.org

Foto: museo Huntington

Cine familiar

La verdadera historia de Bill Lishman, un inventor que usó un aeroplano ultraligero para dirigir la migración de los gansos canadienses, inspiró el drama de ficción del director Carroll Ballard, Fly Away Home, protagonizado por Jeff Daniels y Anna Paquin. Ambos interpretan a un padre y una hija que están distanciados y que reconectan por la situación de una familia de un ganso huérfano. La cinta forma parte de los Family Matinees del Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Sábado 11 am. Boletos $5 a $10. Informes academymuseum.org

Foto: Archivo

Tour virtual a casa de Monet

Claude Monet vivió y pintó en Giverny, Francia, de 1883 hasta su muerte en 1926. Compró una casa y comenzó un vasto proyecto de pinturas de paisajes que incluyeron los lirios, que posteriormente se convirtieran en sujetos de sus más reconocidos trabajos. Monet, fundador del impresionismo francés y el más consistente y prolífico practicante de la filosofía del movimiento de expresar la percepción propia ante la naturaleza. El domingo, la Washington, DC History and Culture, de la Strayer University, realizará el Claude Monet’s Giverny – A Home and Garden Livestream Tour, un evento virtual con un show de filminas y cortos de Giverny. Domingo 11 am a 1 pm, PST. Se sugiere una donación para participar. Informes facebook.com/DCHistoryAndCulture

Foto: Cortesía

Desfile por MLK

El Kingdom Day Parade regresa este 2022 con la promesa de ser más grande y mejor que nunca. El tema de esta edición es “Healing America”, y celebra la vida de Martin Luther King, Jr. La procesión, que cada año atrae a aproximadamente un millón de personas, comienza en el bulevar Martin Luther King, Jr., y la avenida Western. Sigue por dos millas hasta Crenshaw, dobla en Crenshaw y termina en Vernon. Habrá un festival al terminar el desfile en el Leimert Park (4395 Leimert Blvd., Los Angeles). Se esperan más de 150 flotillas, grupos de bailarines, celebridades, políticos y bandas de guerra. Lunes 11 am a 1 pm. Informes kingdomdayparade.org.