Así fue el incómodo momento en que Bebeshita le llevó serenata a Aristeo Cázares y él ‘la bateó’

No todo es miel sobre hojuelas en la vida amorosa de los famosos y así lo mostró Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, luego de publicar un video en el que compartió la decepción que vivió al llevarle serenata al atleta Aristeo Cázares y este la “bateara”. ¿Cómo se desencadenaron los hechos? Aquí te contamos los detalles.

A través de su canal de Youtube, la ex integrante de “Enamorándonos” decidió sorprender al atleta llevándole una serenata hasta la puerta de su hogar. Sin embargo, lo que comenzó como el posible inicio de un romance, terminó con la joven hecha un mar de lágrimas.

El video comienza con la preparación de la sorpresa, por lo que La Bebeshita llamó a su amiga Mati Álvarez para contarle sobre el plan y para ponerse de acuerdo. Posteriormente fue a Garibaldi para conseguir los mariachis y emprender su camino hacia la casa de Aristeo.

Cuando comenzó la serenata y Cázares se dio cuenta de que la sorpresa era para él de parte de La Bebeshita, se mostró desconcertado: “¿Cómo así? No te pases, no, Mati, te pasas de lanza (…) Mati me dijo que iba a venir su tío a dejarle una maleta y yo de bajo y te ayudo a subir la maleta“, dice.

Aunque se mostró agradecido con la participante de MasterChef Celebrity, le aclaró que no podía corresponderle de la manera en que ella esperaba ya que se encuentra en una relación.

“Yo te quiero mucho y eres mi amiga y vamos a disfrutar de esta bella serenata. Gracias. Estoy saliendo con alguien y no puedo besar a nadie“, sentenció Aristeo Cázares entre abrazos y sonrisas incómodas. “Ya, ya, me acaba de batear. Vámonos, les pago y ya me voy. Neta voy a llorar”, le responde Daniela Alexis con lágrimas en los ojos.

El famoso clip concluye de manera abrupta luego de que la famosa pide a los mariachis que dejen de tocar tras haber sido “bateada”. Este hecho desató opiniones divididas entre los seguidores de La Bebeshita, quienes la felicitaron por tener la seguridad de expresar sus sentimientos.

