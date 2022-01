Gran tormenta invernal traerá frío intenso y nevadas en gran parte de Estados Unidos

Una tormenta invernal de movimiento rápido traerá una franja de fuertes nevadas desde Dakota del Norte hasta el norte de Missouri a partir de esta noche.

Las tasas de nevadas pueden alcanzar 1 pulgada por hora en ocasiones, y es probable que viajar se vuelva peligroso, según el pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

A fast moving winter storm will bring a swath of heavy snowfall from North Dakota into northern Missouri beginning this evening. Snowfall rates may reach 1"/hr at times, and travel will likely become hazardous. pic.twitter.com/upMGv2Kgp6 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 13, 2022

La tormenta invernal de movimiento rápido traerá nieve pesada y acumulada que puede combinarse con ráfagas de viento, para crear condiciones peligrosas para viajar en partes de las Llanuras del Norte y el medio oeste superior hacia el Valle medio del Mississippi hasta el sábado por la mañana, según CNN.

Esta tormenta esparcirá precipitaciones invernales desde el sureste hasta el noreste de Estados Unidos desde este fin de semana hasta principios de la próxima semana. Se pronostica que el aire del Ártico llegará al noreste desde el viernes por la noche hasta el sábado.

En algunos lugares, incluido Des Moines, Iowa, la nieve comenzará a caer el viernes. “Es probable que la duración de las nevadas sea de 14 a 20 horas en la mayoría de los lugares, lo que debería permitir una acumulación generalizada de más de 4 pulgadas y en algunos lugares que excedan las 8 o más pulgadas”, dijo el NWS en Des Moines.

Un golpe de invierno para el medio sur

A medida que el sistema de tormentas invernales se desplace rápidamente hacia el sur, comenzará un fin de semana invernal en Little Rock, Arkansas, Memphis, Tennessee e incluso en Jackson, Mississippi, podrían tener nevadas.

Memphis podría ser ganador en las nevadas de esta región. Comenzará como lluvia y cambiará a nieve de oeste a este el sábado por la noche y el domingo por la mañana.

“En este punto, la cuestión no es si nevará, sino dónde se forman las grandes bandas de nieve y cuánto cae”, dijo la oficina del servicio meteorológico en Memphis. “Los modelos siguen siendo inconsistentes creando un pronóstico complicado con respecto a las acumulaciones de nieve”.

¿Lluvia, hielo o nieve para el sureste?

Si bien las áreas alrededor de Atlanta, especialmente los suburbios del norte, verán todos los tipos de precipitaciones, señalar quién obtendrá qué todavía es complicado.

Las montañas del norte de Georgia tienen las mejores posibilidades de ver los totales de nevadas más grandes, mientras que las áreas más cercanas a Atlanta podrían ver más lluvia con un poco de nieve mezclada. La incertidumbre radica en dónde estará el corte.

“Entonces, el mensaje principal es: prepárese para el clima invernal y los posibles impactos importantes en los viajes, pero comprenda que estas tormentas invernales son difíciles de predecir y cambian rápidamente”, dijo el servicio meteorológico en Nashville. The picture is starting to become a little clearer, although we still can't give a snowfall forecast for your exact location with much confidence. The temperatures in the graphic are for Nashville. (If you live along the Cumberland Plateau, you can shave off a few degrees.) pic.twitter.com/sdOhNMVcUC— NWS Nashville (@NWSNashville) January 14, 2022

Golpe de invierno desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra

A medida que el sistema viaja hacia el norte, el hielo deja de ser un problema y la lluvia y la nieve se convierten en los dos factores principales. Sin embargo, esto complicará los viajes para Washington, D.C. y Baltimore el domingo y el lunes.

En el área de la ciudad de Nueva York, se pronostica que la precipitación comenzará el domingo por la tarde. “Para las áreas del interior, podría haber una descarga rápida de nieve intensa, especialmente hacia el norte y el oeste”, dijo el servicio meteorológico en la ciudad de Nueva York.

A strong storm is expected to affect the region late Sun-Mon with snow, wintry mix, rain, strong winds, & coastal impacts. There is still uncertainty, but there is potential for accumulating snow mainly across the interior.



The greatest potential for 6" or more is in yellow. pic.twitter.com/9rmUDwR21f— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) January 13, 2022

Las áreas que verán principalmente lluvia y las áreas que verán principalmente nieve estarán determinadas por la proximidad del área de baja presión a la costa. Si la baja sigue más al oeste, la mayoría de las grandes ciudades recibirán una lluvia fría, mientras que las áreas interiores verán nieve.

Cualquier variación en la trayectoria de la tormenta traerá cambios en el pronóstico.