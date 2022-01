Video: Julio César Chávez Jr. revela el lazo familiar que lo une a Ovidio Guzmán: “es buena persona”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano e hijo de una leyenda del pugilismo, Julio César Chávez, reveló que tiene un lazo familiar con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa (CDS) y actualmente preso en los Estados Unidos donde cumple una sentencia de cadena perpetua por narcotráfico.

-Leer más: Foto: Exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco con líderes del CJNG

En un live en su cuenta oficial de Instagram “el Junior”, como también se le conoce, aseguró que “el Ratón”, apodo del hijo del Chapo Guzmán, “es una buena persona”. Explicó que Ovidio es tío de su hijastra y por lo tanto ella es nieta del capo.

“¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado”, confesó el hijo de Julio César Chávez.

Cabe recordar, que años atrás la esposa del boxeador, llamada Frida Sofía, tuvo una relación sentimental con Edgar Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, que fue asesinado el 8 de mayo de 2008. De esa relación nació la pequeña Frida Sofía, que ahora es hijastra del Junior

“Yo me llevo con todos, a mí no me liguen con nadie, el único parentesco que tengo es con este muchacho (Ovidio Guzmán) porque es el tío de mi hija y por eso nada más”.

“Me junto con todo el mundo, con el que vende chicles, flores, el que es pedo en el antro, los Toys, con el Ratón, me llevo bien con todos y gracias a Dios se me da la posibilidad y quisiera brindarles la oportunidad de darles a conocer esas cosas que no sale en todos lados”.

Estados Unidos a la caza de los hijos del Chapo

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre el paradero de los hijos del Chapo: Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como “los Chapitos”.

-También te puede interesar:

· Video: Famoso de Televisa confiesa que capo lo invitó a su cártel, mencionó al CJNG y la Familia Michoacana

· Muertas o en la cárcel: el destino final de las novias del cártel que aterroriza la capital mexicana

· Hijas de capos del Cártel del Golfo disparan al aire en minifalda //Actriz porno revela extremos gustos sexuales de hijos del Chapo Guzmán