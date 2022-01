Hija de Lili Estefan, Lina Luaces, se abre la chamarra para sensual fotografía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El año pasado, la hija de Lili Estefan, Lina Luaces, fue firmada por una gran agencia de modelaje y de inmediato, la jovencita se embarcó en esta nueva aventura. Ahora, cada fotografía que monta Lina es más bella que la otra. La última publicación de la hija de la conductora de El Gordo y La Flaca, donde abre su chamarra y deja ver su sostén en una sensual foto blanco y negro está causando furor en Instagram.

Desde que se volvió toda una mujer, Lina Luaces, ha dejado muy claro que su espectacular belleza y lo escultural de su figura lo heredó sin duda alguna de la presentadora de televisión Lili Estefan. Su última foto publicada en Instagram así lo demuestra. Lina, muy quitada de la pena, mostró un sostén blanco que llevaba puesto debajo de una chamarra de cuero, misma que abrió para la instantánea.

Pero esta no es la primera vez que Lina Luaces, hija de La Flaca consentida de la televisión, Lili Estefan, deja a todos botando la baba. Hace poco posó en bikini sobre rocas y causó de nuevo un alboroto en las redes sociales. Madre e hija siempre andan muy juntas y sobre todo pasándola bomba cada vez que pueden. View this post on Instagram A post shared by Lina (@linaluaces)

Para Lili Estefan, tanto Lorenzo Luaces como Lina Luaces son: “Sus grandes tesoros” y no para de presumirlos. El mayor de sus retoños sigue estudiando en una universidad en California y emprendió camino como Dj. Lina, como les mencionamos, sigue en ascenso dentro del mundo del modelaje. No solo son guapísimos como su madre sino que sumamente trabajadores y persistentes en sus sueños. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

