California entre los estados con más mordeduras fatales de perros

El 28 de diciembre, cuatro perros de la raza Cane Corsos acabaron con la vida de una joven madre de familia, una inmigrante de Honduras; el fin de semana, un padre de familia corrió con su hija al hospital, luego de que un perro Pastor Belga atacó intempestivamente a la niña de 8 años, y casi le arranca los ojos de una mordida.

La menor fue sometida de urgencia a una cirugía plástica. “Bueno, ahora el médico de los ojos tiene que confirmarnos que la niña no sufrió daños en su visión y que no hubo otras consecuencias”, dijo el padre de familia, quien prefirió no revelar su nombre.

El ataque a Karen Julisa Rosa Madrid que le costó la vida ocurrió en La Puente el martes 28 de diciembre; el asalto contra la menor no identificada, aconteció en Palmdale el domingo 16 de enero, ambos en el condado de Los Ángeles.

Karen Julisa Rosa Madrid murió destrozada por 4 perros Cane Corsos. (Cortesía Gloria Madrid)

Estas tragedias nos llevan a pensar si debemos o no mantener a cierto tipo de animales como mascotas en el hogar.

“Este incidente, me ha enseñado que uno no se puede confiar”, dijo el padre de la menor.

“El dueño del perro Pastor Belga, me preguntó si podía soltarlo porque ahí andaban los niños, entre ellos, mi hija. Yo le dije, que no había ‘bronca’. Había visto que el perro era noble y no vi problema”.

Pero de repente, el perro tranquilamente se le acercó a su hija, y sin más ni más, le pegó una mordida. “Yo miré a lo lejos que mi hija se tocaba la cara. Cuando me acerqué, vi que le había destrozado los párpados”.

El padre pidió a los angelinos no confiarse sobre todo de aquellos perros que los tienen la mayor parte del tiempo amarrados.

Dijo que no entablará cargos contra el propietario del can agresor, porque fue un accidente.

“Tampoco lo puedo obligar a pagar los gastos de la operación porque no tiene dinero”.

En el caso de los Cane Corsos, cabe decir que han sido prohibidos en algunos países porque por muchos años han sido usados en peleas ilegales de perros.

Originalmente fueron criados para cazar jabalís salvajes, osos y leones.

Los bulldogs están en la lista de perros que han causado ataques mortales en EE UU. (Getty Images)

El sitio web Thedogvisitor.com los describe como compañeros dóciles, devotos, cariñosos, leales y excelentes perros guardianes; y cuando están bien educados y entrenados concienzudamente, los Cane Corsos pueden ser mascotas estables y confiables.

Sin embargo, subrayan que son naturalmente posesivos, territoriales, dominantes y desconfiados de los extraños.

En el caso de Karen Julisa Rosa Madrid, su madre Gloria Madrid, dijo que no cree que los perros que atacaron mortalmente a su hija, hayan sido entrenados apropiadamente.

Varios reportes de ataques y mordeduras han propiciado que se establezcan leyes contra los Cane Corsos. Están prohibidos o restringidos en estados como Arkansas, Colorado, Idaho, Kansas, Nebraska, Oregon, South Dakota y Washington.

De acuerdo al portal TheDogVisitor.com, los Cane Corsos pueden y han matado humanos. En 2014, dos perros Cane Corsos atacaron y mataron a un corredor en Michigan. Los dueños de los animales fueron acusados de asesinato en segundo grado, y los perros puestos a dormir.

En septiembre pasado, el Departamento de Servicios de Animales de Los Ángeles (LA Animal Services), abrió una investigación luego de que varios vecinos del área de Tarzana denunciaron que por años han vivido aterrorizados por un grupo de agresivos perros Cane Corso que constantemente los muerden.

Los perros chihuahua son recomendados como mascotas en el hogar. (Pixabay)

Las historias de perros que han atacado a humanos son muchas. El 18 de noviembre de 2018, en la Gran Bretaña, un Staffordshire Bull Terrier, asestó 23 mordidas a una bebé de dos meses de nacida, cuando estaba en el sofá con su madre, quien no se dio cuenta del incidente porque se quedó dormida después de tomarse unas pastillas para dormir. La recién nacida murió tres semanas después.

El médico veterinario mexicano Eduardo Zamora Valenzuela, con 40 años de experiencia como veterinario, dijo que hay diferentes tipos de perros, de compañía, guardianes, de cacería; pero para mascotas, recomienda que deben buscarse animales que sean dóciles y no agresivos ni de pelea.

“Para mascotas familiares no hay como un chihuahua, un poodle, los cocker spaniels y si les gustan grandes pueden escoger un Labrador o Boxer; pero también tiene mucho que ver el espacio donde lo va a tener para definir el tamaño del animal”.

También señala que un perro necesita atención. “No los pueden dejar encerrados todo el día y en soledad, necesitan salir, socializar, ver gente. Un perro amarrado es 90% agresivo. Cuando lo sueltas, sientes que le invade su territorio y pueden atacar”.

Y cuando un perro le quita la vida a una persona, tiene que ser puesto a dormir, porque eso es una señal de que puede volver a atacar mortalmente.

Cuando sacamos a pasear a nuestros perros, es importante llevarlos con correa. (Shutterstock)

Dog Bite.org, un grupo nacional no lucrativo de víctimas de mordidas de perros, dedicado a reducir los ataques serios de perros, reveló en su reporte anual de 2020 que hubo 64 ataques mortales contra humanos en Estados Unidos.

El 72% de los ataques fueron perpetrados por perros pitbulls, los cuales representan el 6.2% de la población total canina del país. La mayoría de los ataques de perros involucraron a 4 o más de estos animales.

Después de los pitbulls, los perros que causaron muerte fueron American Bulldog, German Shepherds, Mastiff/bullmastiff y otras razas mezcladas.

El 33% de los ataques de perros fueron contra niños de 9 años y menores, 7% para niños de 10 a 18 años, 61% contra adultos mayores de 19 años.

De los 15 niños asesinados por perros, los de 1 año de edad, representaron más de la mitad de las víctimas.

Durante el año de inicio de la pandemia, los reportes de ataques fatales cayeron 45% comparado con 2019, pero tras solicitar la información a las agencias policiacas y departamentos de control animal, Dog Bite.org, descubrió 5 muertes por ataques de perros que no fueron cubiertos por la prensa.

En el 2020, Illinois encabezó los ataques mortales de perros con 6 muertes, le siguió Florida con 5; y California, Georgia y Louisiana con 3 muertes. Pero observaron en el reporte, que en California y Texas, no se presentó la lista completa de mordeduras fatales.

Entre 2015 y 2019, los dos estados, Texas y California combinaron un promedio de 8.8 mordeduras mortales por año.