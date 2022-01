Muere Meat Loaf, el legendario músico de rock conocido por ‘Bat out of Hell’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La industria musical está de luto luego de darse a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de ‘Meat Loaf’, la estrella de rock conocida por interpretar el clásico “Bat out of hell”, a los 74 años de edad.

Dicha noticia fue compartida través de un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook, mismo en donde se reveló que el reconocido músico “falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos”.

Loaf, cuyo verdadero nombre es Michael Lee Aday, es considerado uno de los artistas más exitosos y reconocibles del panorama musical y su fallecimiento deja un enorme vacío, pues regaló joyas del rock como su disco ‘Bat out of Hell’, que hasta el día de hoy es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.

“Sabemos cuánto significó para muchos de vosotros y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo mientras atravesamos este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso”, se lee en el mensaje compartido en redes sociales.

La muerte de Meat Loaf ha dejado un vacío en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, pues entre sus éxitos se encuentran: “Bat out of Hell”, de casi 10 minutos de duración, “Paradise by the Dashboard Light”, del mismo álbum, y “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, del álbum “Bat Out of Hell II: Back into Hell”, de 1993.

Además de forjarse un nombre en la escena musical, el famoso triunfó como actor, teniendo bajo su repertorio 65 películas, dentro de las que destacan: “El club de la lucha”, “The Rocky Horror Picture Show” y “Wayne’s World”.

