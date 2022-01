Kate del Castillo revela el ultimátum que le puso el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga en su noviazgo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz mexicana, Kate del Castillo, lo hizo de nuevo, volvió a colocarse bajo los reflectores después de que en su más reciente entrevista revivió el romance que tuvo con el magnate azteca y dueño de la empresa de medios de comunicación más importante de Latinoamérica, Televisa.

Se trata nada más y nada menos que de Emilio Azcárraga Jean, quien también es dueño del Club América, y el cual, de acuerdo a las más nuevas declaraciones de Kate, le puso un ultimátum para que pudieran continuar su relación, así lo declaró para “E!entertainment” en su emisión de “E! True Hollywood Story”.

En esta charla, Del Castillo confesó que ella veía al magnate y heredero de la famosa empresa de medios de comunicación como un amigo y no como algo más, situación que provocó la obsesión de Azcárraga para que esta le diera por fin el sí para ser su novia.

Pero esta situación le trajo algunos desacuerdos con su padre: “Mi papá cuando supo que me estaba pretendiendo dijo: ¿Pues qué quiere? Porque en esta casa no te ha faltado absolutamente nada, nosotros trabajamos para él, es una relación meramente laboral, no te puedes involucrar”.

Después de “mucho tiempo” de cortejo, Azcárraga fue a pedirles permiso a los papás de Kate para oficializar la relación. Según cuenta la mamá de la actriz, Kate Trillo, el pretendiente los llevó a cenar. “Fue el primero y el último que nos pidió permiso para andar con nuestra hija. Eso ya no se usa ni tampoco se usaba en ese entonces”.

La actriz y el futuro heredero de Televisa comenzaron su noviazgo cuando ella tenía alrededor de 23 años y él 27. Este romance duró casi tres años, tiempo en el cual la actriz no se vio beneficiada por ser la nuera de El Tigre Azcárraga, al contrario, Del Castillo llegó a pensar que su carrera podría verse perjudicada.

La historia de amor entre el empresario y la actriz terminó dos años y medio después, pues de acuerdo con Kate, el noviazgo finalizó cuando Azcárraga le puso un ultimátum al darle a escoger entre su carrera o su relación. La respuesta de ella fue evidente. Aunque enfatizó: “Terminé enamorada de él. Yo creo le metieron muchas cosas, no me consta nada, pero hubo algo raro ahí, porque me pidió elegir entre él y mi carrera, y obviamente yo ya sabía que quería y por ello preferí mi carrera”.

Kate consideró este comentario como una falta de respeto porque su trayectoria nunca había dependido de él, mientras que su hermana Verónica aseguró que Kate se veía incluso casada con él. La misma actriz confesó lo mismo, pero también dijo que fue un alivio para ella porque mucha gente la juzgó.

