Leticia Quintero nunca imaginó cuando trabajaba como soldadora en las maquilas de Ciudad Juárez o cuando cruzaba todos los días a El Paso, Texas para trabajar en la pisca de la nuez, que un día, se dedicaría a la venta de servicios funerarios, y que le encantaría.

“De eso vivo y vivo muy bien”, dice Leticia.

Tampoco se imaginó que el mundo enfrentaría una pandemia de la magnitud de covid-19 y que los precios de los servicios aumentarán entre un 30 y 40% .

“Durante los momentos más álgidos de la pandemia, había listas de espera de un mes en las funerarias. Se saturaron. No podían aceptar más cuerpos. Fue demasiado el trabajo y el dinero que ganaron”.

Así que dice que “el negocio de los muertos está más vivo y latente que nunca”.

Como consecuencia, sostiene que las ventas de servicios funerarios a futuro se dispararon hasta 50%.

“La gente creó más conciencia de nuestra fragilidad y de que no somos eternos; y por lo tanto, decidieron empezar a pagar por sus servicios funerarios a futuro”.

Aún cuando muchos siguen renuentes siquiera a considerar el tema, porque todos piensan que nunca van a morir, el mensaje de planear los funerales ha encontrado una mayor aceptación durante la pandemia.

“Es mejor tenerlos y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos”.

Recuerda que las funerarias no son casas de la caridad sino un negocio.

“La ventaja de comprar a futuro, significa no dejarse llevar por las emociones a la hora de una muerte inesperada”.

Cuando eso ocurre, la gente compra sin tener conocimiento de que muchas de las cosas que les ofrece en una funeraria, no las necesitan.

“Todo lo que necesitan es el servicio de la funeraria, el ataúd (no siempre el más lujoso) y el acta de defunción”.

Al estar preparados, dice que pueden tranquilamente decir en la funeraria, cuando les quieren vender tal y cual cosa extra, “no gracias, esto no lo necesito”.

Leticia Quintero, de trabajadora de la maquila a vendedora de servicios funerarios. (Cortesía)

Su historia

“Yo llegué a Los Ángeles hace 30 años cuando comenzaron las matanzas y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Era joven. Tenía 20 años y era una madre soltera de dos niños”.

Fue una amiga quien la invitó a venir con ella a Los Ángeles porque quería trabajar aquí, pero le daba miedo emprender sola la aventura.

“No la pensé dos veces, y le dije me voy contigo”.

Su primer trabajo fue de asistente de limpieza de los pintores de escuelas.

“Ayudábamos a acomodar, empapelar, limpiar ventanas y asistíamos a los pintores en todo lo que fuera de limpieza”.

Después consiguió trabajo como soldadora en las fábricas de Los Ángeles. “Fui soldadora por 20 años. Me gustaba mucho hacerlo. Nunca me cansaba”.

Pero cuando el trabajo comenzó a escasear y ya no era tan bien pagado, alguien la animó a sacar su licencia para vender servicios funerarios. “Me dijeron que se ganaba bien, y que había campo para desarrollarse y crecer”.

Dice que ser agente de ventas de servicios funerarios, es de valientes y decididos.

“Cuando yo hice el examen para mi licencia, solo se podía presentar en inglés, y el mío era muy limitado. Lo reprobé a la primera, pero la segunda vez, lo pasé. Creo que me memorice las 100 preguntas. Hoy esos exámenes se pueden tomar en español”.

Ya con la licencia en su poder, fue contratada por el cementerio West Hills de la ciudad de Whittier para vender propiedades y planes funerarios.

“Empecé hace 10 años, con miedo y nada de experiencia, pero encontré personas que me ayudaron, me motivaron y me guiaron. Llegué a ser de las mejores en mi grupo de ventas”.

Leticia Quintero, apasionada de su trabajo como agente de servicios funerarios. (Cortesía

La importancia de planear

Dos años más tarde conoció la funeraria Guerra, dueña de dos casas funerarias en Los Ángeles y comenzó a trabajar como agente de ventas para ellos, pero en la actualidad también labora para casi todas las funerarias de la ciudad.

“Mi trabajo es hablar con las personas sobre la importancia de planear sus funerales como si fueran una boda o una quinceañera”, dice.

Y reconoce que su trabajo no es fácil, porque nadie quiere hablar de la muerte y porque hay muchas creencias y mitos.

“Tenemos muy arraigado en México que es de mala suerte hablar de nuestros funerales; y es muy difícil cambiar esa mentalidad”.

Pero lo que sucede es que al no planificarlos, cuando ocurre un evento inesperado de muerte, la gente no está preparada económicamente y no tiene las posibilidades.

“Y aún cuando no tengan el dinero en la mano, es complicado porque no planearon”.

Explica que su trabajo consiste en vender un servicio funerario para que se vaya pagando poco a poco.

“Muchas veces me encuentro con que la gente no quiere hablar del tema. Y yo les digo, quieren que sus hijos estén desesperados y corriendo preparando sus funerales; o que con tranquilidad, solo se dediquen a cumplir sus deseos cuando usted muera”.

Parte de su trabajo consiste en decir a las personas, que un funeral es la celebración de una vida, y que en vida pueden planear desde quien recoja su cuerpo, a donde lo van a llevar, si lo creman, donde quieren que reposen sus cenizas y hasta pueden dejar un mensaje para sus hijos.

“En general, el último deseo de los padres mayores latinos es no ser cremados sino sepultados, pero como la mayoría de ellos no se preparan para sus gastos funerarios, sus hijos terminan cremándolos por falta de dinero, y luego terminan arrepentidos de no haber cumplido sus últimos deseos”.

Luego muchos los llevan a sus casas temporalmente mientras deciden su destino final, pero suele pasar que en muchas ocasiones transcurre el tiempo, y se olvidan de las cenizas, y se pierden o se olvidan.

Los servicios funerarios a futuro, un tema difícil de abordar en la comunidad latina. (Cortesía)

Una carrera a considerar

Leticia dice que ella está para ayudar a la gente no solo a planear sus servicios funerarios a futuro sino para asesorarlos en la compra cuando ya ocurre un desenlace no planeado.

Pero además dice que está muy interesada en entrenar a más mujeres para que se conviertan en agentes de servicios funerarios.

“Hay muchas como yo, que solo consiguieron el certificado de primaria, se casaron, tuvieron hijos, se divorciaron; o con maridos, pero que enfrentan muchas limitaciones impuestas por la cultura”.

Recuerda que a ella su padre le dijo cuando terminó la primaria y quiso seguir estudiando, que no lo necesitaba.

“Tú solo te vas a casar, tener hijos y a obedecer al hombre que te va a mantener”.

A sus 60 años, Leticia dice que se siente una mujer realizada.

“No añoro tener 20 ni 30 años. Adoro mi edad porque estoy trabajando y luchando honestamente”.

Hace ver que muchas mujeres latinas no saben que existe este tipo de trabajo y necesitan tener la información.

“Es cierto que no tengo un sueldo seguro, pero me siento orgullosa de mi trabajo y me encanta porque gano lo que nunca gané en otro empleo. Es bien pagado porque es un servicio difícil de vender”.

Y claro, dice, que al principio no es fácil darse a conocer y que la gente confíe en ti y te refiera.

“Servir a las personas es un honor; y más, entrenar a otras mujeres. Todo lo que necesitan para ser agente de venta de servicios funerarios, es un número ITIN (número de identificación individual del contribuyente)”.

Invitó a los latinos a explorar la posibilidad de entrar a esta actividad laboral.

“Pierdan el miedo. Todos los días fallecen personas y finalmente nos tocará a nosotros. Entre más jóvenes, nos preparemos para nuestros servicios funerarios, menos pagaremos; y por ley esa inversión no se pierde así desaparezca la funeraria”.

Dice que en esos casos, el dinero se entrega a la familia, aún así la persona muera fuera de Estados Unidos.

Puedes contactar a Leticia Quintero en el 562-443-2287.