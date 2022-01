Galilea Montijo explota contra la youtuber Superholly por “criticar” el inglés de Yalitza Aparicio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que la youtuber Superholly analizara la pronunciación en inglés de Yalitza Aparicio, Galilea Montijo salió en defensa de la nominada al Oscar, destacando que cada quien es libre de hablar como quiera, por lo que incluso bromeó poniendo como ejemplo la forma en que ella se expresa cuando viaja a Estados Unidos.

Fue durante un segmento del programa ‘Hoy’, en donde la conductora reaccionó con molestia ante las críticas que hizo la influencer hace unas semanas, cuando expuso a la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, asegurando que su acento “suena como a alguien que está leyendo en inglés“, aunque en realidad nunca habló mal de la mexicana.

Sin embargo, Gali se lanzó en contra de Superholly, quien ha ganado popularidad por analizar la pronunciación correcta del idioma inglés, además de compartir tutoriales y consejos para mejorar el mismo idioma.

“¿Es venezolana, nació en México y da clases de English?… nació Venezuela, vive en México y da clases de inglés“, dijo Montijo.

Enseguida, le envió un mensaje a la famosa youtuber, asegurando que no le importan las críticas que le hace a los famosos.

“Superholly: el día que tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todas las que críticas, entonces platicamos nena, mientras sabes qué: I don’t care (No me importa)”. Galilea Montijo

Además, la también actriz puso como ejemplo la forma en que ella se expresa cuando viaja a Estados Unidos, pues considera que es suficiente con saber las palabras básicas.

“¿Sabes qué?, lo importante es cuando voy a Estados Unidos a mí me entienden. Yo no me pierdo. Me sé las básicas y para mandarlos de puntitas… me sale perfecto“, añadió.

Después de bromear con su pronunciación en inglés, Galilea recordó que el éxito de los latinos en Estados Unidos ha sido su pronunciación, mencionando en específico a Salma Hayek, quien cree que debe detener una pronunciación perfecta, pero su humildad es la que la llevado a convertirse en una de las celebridades más importantes de la actualidad.

“La misma Salma, que te aseguro que ha de hablar un perfecto francés y un perfecto inglés, pero no pierde su esencia“, puntualizó la jalisciense.

Por el contrario, Yalitza Aparicio agradeció una vez más el video de Superholly, destacando que le parece una gran idea que alguien se atreva a compartir algunos secretos del idioma inglés que no siempre se aprenden en la escuela.

“No para nada (le molestó), vi su video y se me hizo increíble. La verdad es que yo la admiro mucho y por eso decía ahí que igual tomo clases con ella… ¿Quién no la sigue? Es increíble que alguien así comparta todo lo que sabe para que uno vaya aprendiendo“, respondió durante un reciente encuentro con los medios de comunicación.

