En mini falda y chaqueta de cuero, Dua Lipa conquista las calles de Nueva York

Dua Lipa se ha convertido no solo en una de las cantantes más famosas del momento, sino en un ícono de la moda para millones de jóvenes alrededor del mundo por su singular manera de vestir para sus presentaciones y vida diaria.

Uno de sus más recientes looks desató furor entre los transeúntes que deambulaban por las calles de Nueva York luego de que la intérprete de “Levitating” fuera captada dando un paseo por uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

Para su salida, Dua Lipa optó por un atuendo cómodo y con varias capas que la protegieron del frío. Se trató de una mini falda negra con playera roja, esta fue cubierta por una chaqueta de piel de la firma Balenciaga. Para complementar el look, la famosa utilizó unas medias y botas que le dieron el toque rockero a su outfit.

El modelito que la joven de 26 años lució durante su salida nocturna desató una ola de comentarios y piropos en los que sus fanáticos aplaudieron su gusto en moda.

“Wow, fantástica”, “Como siempre hermosa”, “ídola”, “Mi princesa” y “Preciosa”, son algunos de los comentarios que las fotografías retomadas por varias cuentas de Instagram obtuvieron.

Esta no es la primera vez que Dua Lipa sorprende con alguno de sus looks, pues recordemos que durante las vacaciones de invierno emprendió un viaje a Saint Barth, donde lució varios atuendos que dejaron poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@duasprettypls)

