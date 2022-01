Agenda de eventos: diviértete este fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rock en español

Dos de las bandas de rock en español más populares de México, Elefante e Inspector, están de gira juntas y traerán su música al sur de California este fin de semana. Hoy por la noche ofrecerán un concierto en el Giggles Nightclub (215 N. Brand Blvd., Glendale) y continuarán por el área en los próximos días, en Bakersfield el 3 de febrero y en Oxnard el 5 de febrero. Luego continuarán por varias ciudades del país, entre ellas Chicago, Virginia, Nueva York y Nueva Jersey. El concierto de hoy es a las 9 pm. Boletos $40 a $70. Informes rockerosla.com.

Foto: Cortesía

Música mexicana

La banda Marca MP, que interpreta música de banda y de mariachi, ofrecerá un concierto en la arena Toyota (4000 Ontario Center, Ontario), donde interpretará los temas que la han hecho popular, entre ellos “El güero”, la canción que interpretaron junto al Grupo Firme. Tocarán también las composiciones de su EP “Flores”, que estrenaron en 2020. Viernes 8 pm. Boletos $25 a $50. Informes toyota-arena.com.

Concierto romántico

Charlie Zaa, quien hace unas décadas fue una sensación con su interpretación de boleros clásicos, regresa a Los Angeles para ofrecer un concierto en el restaurante Stevens Steak and Seafood House (5332 Stevens Pl., Commerce). El intérprete colombiano cantará piezas de “Sentimiento” y “Un segundo sentimiento”, sus álbumes más conocidos. También interpretará canciones de “Celebración”, su disco más reciente, que salió al mercado en 2017. Sábado 8 pm. Boletos $60. Informes stevenssteakhouse.com.

Foto: Cortesía

Día familiar

El Catalina Museum for Art & History (217 Metropole Ave., Avalon) quiere inspirar a la nueva generación de visitantes a los museos y para ello invita a toda la familia a su Family Free Day, en el que los asistentes pueden disfrutar de la colección de este lugar así como las exhibiciones especiales. También se ofrece un proyecto de arte para las familias en el Hinchliffe Family Atrium de 11 am a 3 pm. Hasta dos adultos pueden entrar gratis si acompañan a un visitante de 17 años o menor. Domingo 10 am a 5 pm. Informes catalinamuseum.org.

Foto: Cortesía

Zoológico gratis

Como parte del programa Seniors Free, el San Diego Zoo Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) ofrece entrada gratis a todas las personas mayores de 65 años. Los visitantes podrán explorar los 1,800 acres en los que este parque alberga importantes proyectos de conservación. Da refugio a más de 3,600 animales y más de 300 especies. Tiene además una colección botánica de más de 1.75 millones de plantas. La promoción está disponible del 1 al 28 de febrero. Abierto todos los días de 9 am a 5 pm. Informes sdzsafaripark.org.

Foto: Cortesía

Banksy en LA

Banksy: Genius or Vandal, la exhibición dedicada al famoso y enigmático artista británico ya está disponible en el edificio D de un local de Los Angeles (10113 Jefferson Blvd., Culver City). La muestra incluye 80 piezas genuinas y obras de arte certificadas. Las piezas pertenecen a coleccionistas privados de varias partes del mundo, y la experiencia es un recorrido guiado a través de la carrera del artista. Lunes a viernes 10 am a 7 pm; cierra los martes. Sábado y domingo 9 am a 8 pm. Para todas las edades. Boletos desde $16.90. Termina en abril. Informes feverup.com.

Foto: Cortesía

Dinosaurios en ‘vivo’

Tiranosaurios Rex, anquilosaurios, paquicefalosaurios, velociraptors y gorgosaurios son algunas de las especies que los visitantes pueden ver en Dinos Alive, una exhibición de dinosaurios que presenta réplicas animadas en tamaño real de estas criaturas. La experiencia inmersiva, que tiene lugar en un local del condado de Los Angeles (1345 N. Montebello Blvd., Montebello) permite caminar al lado de estos inmensos seres que merodearon en la Tierra hace millones de años. Incluye más de 80 especímenes que se mueven, un acuario virtual, experiencia de realidad virtual y un espacio interactivo donde los niños pueden jugar a ser paleontólogos. Lunes a jueves 10 am a 8 pm; viernes 10 am a 9 pm; sábados 9 am a 9 pm, y domingos 9 am a 8 pm. Boletos desde $20; gratis menores de 3 años. Informes feverup.com.