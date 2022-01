De qué habla “Maus”, la novela gráfica que la junta escolar de Tennessee decidió prohibir

“Maus”, la novela gráfica ganadora del Premio Pulitzer sobre las experiencias de los sobrevivientes del Holocausto, fue prohibida por una junta escolar de Tennessee y ha sido eliminada del plan de estudios de artes del lenguaje inglés de octavo grado en un condado, debido a preocupaciones sobre el “lenguaje áspero y objetable” y un dibujo de un desnudo de mujer, según CNN.

La Junta de Educación del condado de McMinn votó 10-0 para eliminar el libro del plan de estudios y dijo que debería ser reemplazado, si es posible, con otro libro sin contenido que se considere objetable.

“Maus” es una novela gráfica del dibujante de cómics Art Spiegelman que sigue a sus padres judíos en la Polonia de la década de 1940 desde sus primeras experiencias de antisemitismo hasta su internamiento en en el campo de concentración nazi en Auschwitz. La novela está intercalada con los intentos del joven autor de sacarle la historia a su padre cuando era anciano. Representa a los judíos como ratones y a los nazis como gatos.

Las actas de la reunión del 10 de enero muestran que el director de escuelas del condado de McMinn, Lee Parkison, se dirigió a la junta para comentar sobre el libro antes de que se llevara a cabo la votación.

“Se entienden los valores del país. Hay un lenguaje tosco y objetable en este libro y sabiendo eso y escuchando a muchos de ustedes y discutiéndolo, dos o tres de ustedes vinieron a mi oficina para discutir eso”, dijo Parkison.

Parkison dijo que habló con un abogado y sugirió eliminar la blasfemia y el dibujo de la mujer, según las actas publicadas en el sitio web de la junta escolar. Pero la junta discutió las preocupaciones sobre los problemas de derechos de autor que pueden enfrentar por alterar el libro.

Finalmente, la junta llegó al voto unánime para eliminar el libro después de discutir otros aspectos relacionados con la decisión, incluidas las regulaciones estatales, el plan de estudios básico y la posibilidad de encontrar un libro para reemplazar a “Maus”.

La reacción del autor de “Maus”

“Estoy tratando de envolver mi cerebro alrededor de eso”, dijo Art Spiegelman en “New Day” de CNN cuando se le preguntó su reacción sobre su libro prohibido en Tennessee en una entrevista el jueves.

“Pasé del desconcierto total para tratar de ser tolerante con las personas que posiblemente no sean nazis, tal vez”, dijo el autor, y señaló que, según la reunión de la junta escolar, no parecía se quisiera que se eliminara el libro porque el autor era judío.

“Están totalmente enfocados en algunas malas palabras que están en el libro”, dijo Spiegelman. “No puedo creer que la palabra ‘maldición’ haga que la escuela se deshaga del libro por esto”.

Con respecto a la desnudez, Spiegelman dijo que la imagen en cuestión era una “pequeña imagen” que mostraba a su madre, que fue encontrada en una bañera después de cortarse las muñecas. “Realmente tienes que querer obtener tus patadas sexuales proyectando la imagen”, dijo el autor.

“Creo que son tan miopes en su enfoque y tienen tanto miedo de lo que implica y de tener que defender la decisión de enseñar ‘Maus’ como parte del plan de estudios que eso conduce a este tipo de respuesta miope tonta”, dijo el autor.

En respuesta a la eliminación del libro, el Museo del Holocausto de EE.UU. dijo que es importante que los estudiantes aprendan la historia descrita en la novela.

"Maus ha jugado un papel vital en la educación sobre el Holocausto al compartir experiencias personales y detalladas de víctimas y sobrevivientes", dijo el museo en una publicación de Twitter. "Enseñar sobre el Holocausto usando libros como Maus puede inspirar a los estudiantes a pensar críticamente sobre el pasado y sus propios roles y responsabilidades en la actualidad".

