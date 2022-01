VIDEO: Christian Chávez revela que en Premios Lo Nuestro lo vetaron por una camiseta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El ex actor de la exitosa telenovela “Rebelde” Christian Chávez, se ha pronunciado en repetidas ocasiones como un ferviente defensor de la comunidad LGBT+ en más de una ocasión, y es que no ha dejado de denunciar las injusticias que él mismo ha tenido que enfrentar durante su carrera, sin embargo, quien fuera una de las estrellas de RBD reveló un polémico momento con los Premios Lo Nuestro.

El actor de “La Casa de las Flores” compartió en sus historias de Instagram una imagen que publicó uno de sus fans, con lo que recordó la historia que nadie conocía detrás de esa fotografía y por lo que fue vetado por un largo tiempo de los Premios Lo Nuestro, para los que este 2022 RBD está nominado por la canción “Siempre he estado aquí”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Qué onda mi gente, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, pero justamente esta playera que acaba de postear este fan me trajo muchos recuerdos porque esta playera hablaba sobre la proposición 8 (Repeal Prop 8 Now) que trataba contra la legalización del matrimonio gay en California”, acotó el actor mexicano.

Chávez añadió que al salir del escenario se quitó el saco para mostrar el mensaje de su playera, que usó sin el consentimiento de los Premios Lo Nuestro y como consecuencia lo vetaron por mucho tiempo: “Hoy estamos nominados nuevamente, que gran historia, ¿no?”.

RBD se mantiene como uno de los grupos favoritos y sus integrantes son recordados por su papel en la exitosa telenovela de Televisa que se grabó en 2004, y pese a que el proyecto terminó hace más de 10 años están nominados en los Premios Lo Nuestro 2022 en la categoría Canción del año-pop junto a grandes artistas como Reik, CNCO, Carlos Rivera y Camilo y Evaluna Montaner.

En la edición 34 se añadieron nuevas categorías como DJ del año, artista solista del año-pop, canción del año-pop y otras, con lo que en total 166 celebridades fueron nominadas en 35 diferentes categorías, señala la agencia AP.

Artista del año es la categoría más importante en los premios y en ella están nominados Camilo, Christian Nodal, J Balvin, Ángela Aguilar, Bad Bunny, Grupo Firme, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra.

Vicente Fernández, que falleció el pasado 12 de diciembre, recibió dos nominaciones póstumas en las categorías Álbum del año-regional mexicano y canción mariachi/ranchera del año. View this post on Instagram A post shared by Fabian (@oopsfabian)

También te podría interesar: