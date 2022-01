“Yo fui el agredido, mi familia ha recibido amenazas”, las primeras palabras de Joan Jordan sobre la polémica ante el Betis 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Joan Jordán, jugador del Sevilla, renovó contrato con el Sevilla hasta 2027 y ha hablado por primera vez desde que sufrió una agresión en el partido de la Copa del Rey ante el Betis donde le lanzaron un palo desde las gradas y la polémica sobre si era verdad o no.

“Hasta ahora he estado callado, no me he querido pronunciar. No sentía decir nada. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema por mi parte. Quiero dejar claro que yo fui el agredido y a partir de ahí lo demás está de más. Es una pena que pasen estas cosas en los estadios. Tenemos que mostrar educación a los niños. A nivel personal lo hemos pasado bastante mal. Mi familia ha recibido amenazas. Esto no debería suceder. Yo zanjo el tema. Cada uno que opine lo que quiera y que cada uno tiene la clase que quera tener. No voy a decir nada más”, dijo el jugador.

🔴⚪️ Joan Jordán (@SevillaFC)



😡 "Yo fui el agredido. A nivel personal lo hemos pasado muy mal. Mi familia ha recibido amenazas"



📺 #Golazo pic.twitter.com/ov3Jon4l4S — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) January 28, 2022

Monchi, director deportivo del Sevilla FC felicitó a Joan Jordán por su extensión y también por su reacción ante la polémica que se registró en los últimos días sobre su incidente y la disputa con el Betis.

“Y con todo lo que ha pasado en los últimos días has optado por ser prudente, comedido. El silencio muchas veces es más bonito que las palabras. Te doy las gracias por esa prudencia porque te hace ser mejor persona y mejor profesional. Me apropio del cántico que el corazón del sevillismo, de nuestro estadio, te dedicó: Joan Jordán, te quiero”.

En el fútbol de España continúa la polémica tras el partido en el que el Real Betis venció 2-1 al Sevilla. El hecho que ha desencadenado la indignación del conjunto visitante ha sido la agresión hacía Joan Jordán, futbolista del conjunto nervionense. Sin embargo, entre los principales señalados está Andrés Guardado, futbolista de la selección mexicana, que tuvo un gesto burlón tras la agresión de su rival.

Luego de la polémica celebración de Andrés Guardado luego de que su equipo eliminara al Sevilla de la Copa del Rey, en donde imitó el golpe que recibió Joan Jordán, las críticas no han parado de lloverle, incluso, algunos aficionados más radicales han arremetido contra él lanzándole amenazas de muerte.

Oye pero esto qué es https://t.co/7QrkapHKTc — Ibai (@IbaiLlanos) January 16, 2022

Su esposa, Sandra de la Vega, fue la encargada de publicar las últimas amenazas recibidas por el futbolista mexicano, quien denunció públicamente los mensajes de odio en donde le deseaban la muerte al jugador del Betis.

La polémica celebración ha dado mucho de qué hablar, pues no sentó nada bien en la afición del Sevilla, por lo que el mexicano tuvo que pedir disculpas públicamente en donde también explicó que su celebración no fue un intento de burla a la agresión que había recibido Joan Jordán.

