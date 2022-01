Ambulantes piden que les permitan vender en Santa Mónica

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Enfurecidos y preocupados, un grupo de vendedores ambulantes y activistas llegaron hasta el ayuntamiento de la ciudad de Santa Mónica el viernes para pedir a la ciudad que deje de criminalizarlos y de prohibirles que ofrezcan sus productos en parques, playas y vías peatonales.



La protesta se dio días después de que se difundieran videos de autoridades de Santa Monica decomisando carritos de comida y tirando mercancía en bolsas de basura.

Varias imágenes mostraron a vendedores siendo esposados mientras se decomisaba su mercancía y eventualmente reciben una citación de advertencia. En una de las imágenes se ve a una vendedora quien tiene su carrito cerrado y las autoridades del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles lo destapa para tirar la fruta.



La vendedora identificada como Dulce, dijo que la arrestaron el domingo pasado, la llevaron a la cárcel y la dejaron salir bajo fianza.



“No es justo y merecemos que se nos proteja nuestros derechos”, dijo Dulce.



Los vendedores dijeron que la policía está usando cualquier pretexto para acusarlos de delitos menores y los están arrastrando a la corte. Agregan que les dan órdenes de alejamiento para que no se acerquen a las áreas de venta comercial en Santa Mónica.



Ellos consideran que las autoridades están llevando a cabo detenciones de perfil racial.



“Algunos han sido detenidos por descargar sus vehículos en un estacionamiento y acusados de tener vidrios polarizados en sus autos y reciben una multa por un delito menor”, indicó una representante de los vendedores.



“Otros problemas que están ocurriendo es que los vendedores son perseguidos rutinariamente por las fuerzas del orden hasta dos cuadras. [Algunos] vendedores se han caído y hasta han sido llevados en ambulancia a un hospital local. Entonces si hay perfil racial”.



Caridad Vásquez, una vendedora ambulante de Boyle Heights, dijo que llegó a la protesta para apoyar a sus compañeros y los motivó a que se hagan escuchar fuerte y claro. Indicó que han luchado por más de 12 años para que se les permita vender de forma legal en la ciudad de Los Ángeles y lo pueden lograr en otras ciudades.



“Nosotros salimos a vender, hacemos taxes [impuestos], por qué vienen y nos tiran nuestras cosas. No es justo”, expresó. “No rueguen, griten y no tengan miedo. Tenemos voz y voto porque tenemos nuestros derechos”.



En respuesta a lo sucedido, la ciudad de Santa Mónica dijo que apoya a los vendedores ambulantes y fue una de las primeras ciudades en crear un programa de venta ambulante con licencia a bajo costo.



“Estamos ansiosos por que los vendedores trabajen con nosotros para obtener permisos y apoyamos firmemente las reformas al Código Estatal de Alimentos al por menor para hacer que la venta permitida sea mucho más accesible”, dijo el ayuntamiento de Santa Mónica en un comunicado.



“La Ciudad no criminaliza ni criminalizará la venta ambulante. Brindamos educación sobre nuestro programa y lo hacemos cumplir cuando la seguridad y la salud públicas están en riesgo”.



El ayuntamiento aseguró que no se permite la venta ambulante en el muelle de Santa Mónica debido al grave riesgo de incendio y la necesidad de mantener despejados los carriles de acceso de emergencia.

