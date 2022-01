César Bono confiesa que habría dado su vida por la de Octavio Ocaña: “Me hubiera puesto en su lugar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A tres meses de la muerte de Octavio Ocaña, las muestras de cariño para el actor no se hicieron esperar, pues además del homenaje que rindió su familia en el lugar en que perdió la vida, el actor César Bono hizo una conmovedora confesión en la que aseguró que, si hubiera estado en sus manos, él habría dado su vida por la del joven actor quien fuera su hijo dentro de la serie ‘Vecinos’.

El pasado 29 de octubre perdió la vida el carismático actor Octavio Ocaña, quien se ganó el cariño y reconocimiento del público gracias a su personaje de “Benito Rivers”, desde entonces, familiares, amigos y fanáticos no han dejado de aclamar justicia, pues se niegan a aceptar que él mismo provocó su muerte de manera accidental activando el arma que portaba, tal como lo aseguraron las autoridades del Estado de México.

A pesar de la controversia generada, las innumerables muestras de cariño continúan surgiendo, una de las más recientes fue expuesta por el primer actor César Bono, quien lo vio crecer en la serie cómica en la que ambos participaban como padre e hijo, formando un entrañable lazo que sigue presente.

Así lo hizo saber durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, en donde el intérprete de 71 años confesó que habría dado su vida para que el actor experimentara otras etapas, pues era tan joven que le faltó mucho por conocer.

“Si me hubieran dado a escoger, me hubiera puesto en su lugar en el sentido de que era tan joven que no vivió muchas cosas y me hubiera encantado que pudiera vivir. Yo sí le hubiera dado los años que me quedan, ya viví muchas cosas para que él hubiera tenido oportunidad de vivirlas, el ser padre, ser abuelo…”, expresó.

Además, compartió que su amor de padre no solo fue en ficción, pues siempre lo ha visto como un integrante más de su familia, por quien se habría sacrificado con todo el amor y sin pensarlo.

“Yo por ejemplo en mis oraciones siempre le pido a Dios que si va a haber algo malo para la familia que lo sufra yo y no mis hijos. Si Dios me hubiera preguntado si quería que le pasara algo a Octavio o que si me sacrificaba yo, lo hubiera hecho con todo mi amor“, añadió a su conmovedora confesión.

El actor también aseguró que Octavio Ocaña se sigue haciendo presente el foro en que se graba la serie cómica, pues hay una gran fotografía que los hace sentir que continúa entre ellos.

“Entras al foro o estás grabando y volteas a esa parte del foro, y ves esa foto de más de dos metros cuadrados“, compartió.

