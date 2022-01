Empresaria latina llega al Súper Tazón vendiendo raspados y bolis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lauda Flores era muy joven cuando decidió dejar su hogar en Whittier y comenzar una carrera en la industria del entretenimiento. Atrás quedó su familia y la paleteria que en un momento su padre quiso convertir en una franquicia.



Poco imaginaba que al paso del tiempo regresaría a sus raíces y comenzaría un negocio similar de raspados y bolis bajo el nombre de “Sno Con Amor” y que llegaría a vender sus productos durante la celebración de uno de los eventos más importantes del país como lo es el



Super Bowl (Súper Tazón), que se celebrará en Los Ángeles el próximo 13 de febrero.



El Super Bowl es el juego de campeonato anual de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y uno de los eventos más esperados cada año en Estados Unidos.



“El año pasado recibí la llamada inicial para ser certificada como vendedora oficial de la NFL”, dijo Flores. “Todavía no siento que es real… Es muy emocionante”.



Esta es una gran oportunidad para ella como mujer de color, de minoría y empresaria de un pequeño negocio. Aceptó que en ocasiones ha dudado en avanzar hacia el éxito pero es cuando recuerda las palabras de su madre, quien falleció hace cuatro años, diciéndole “¡Échale ganas y te va a ir bien!”



Flores, de 52 años, emigró con sus padres a Los Ángeles de su natal México cuando era una niña. La familia se estableció en la ciudad de Whittier y eventualmente sus padres abrieron una paleteria en la ciudad de Huntington Park.



Contó que la paleteria no era para nada elegante. Se trataba de una bodega, cerca de la intersección de las avenidas Rugby y Gage. Cuando se inauguró, el negocio consistía de un refrigerador pequeño lleno de paletas de hielo de dos sabores, melón y sandía, y dos sillas de doblar.



La familia promocionaba el negocio animando a la gente que pasaba por la avenida principal en el bulevar Pacific. Eventualmente, el negocio fue creciendo en sabores y en variedad.



Agrega que en un mmomento llegó a ser divertido trabajar en la paleteria, tanto que hasta contrataban a sus primos para que les ayudaran durante los veranos y mientras se quedaban a vivir temporalmente en su casa.



Sin embargo, Flores comenzó a sentirse agobiada por la paletería y cuando se graduó de la preparatoria decidió abrir su propio restaurante “La Marimba” en el centro de Los Ángeles. Lo manejó por cuatro años y cuando tuvo la oportunidad, lo vendió para comenzar su próximo proyecto: incursionar en el mundo del entretenimiento y viajar.

La familia Flores en la paleteria de Huntington Park. (Suministrada/Lauda Flores)

Su plan funcionó. Tanto que hasta llegó a ser la asistente personal de la actriz Salma Hayek por cuatro años.



“Viajábamos mucho, entonces sentí que necesitaba un descanso. En el 2010 dije que me tomaría un año sabático y solo haría proyectos al azar”, recordó Flores.



Sin embargo, lo que en realidad extrañaba era la conexión con su comunidad. Volver a ver a su familia, a sus amigos y a sus conocidos.



“Y pensé: ‘¿Cómo puedo hacer eso?’… Ah, ¡el Farmers Market!, y ¿qué voy a vender? Raspados, eso, porque ya nadie realmente hace raspados, es como una especie en extinción y yo los iba a hacer con un toque más saludable”, dijo Flores.



Así que comenzó su negocio vendiendo en el Farmers Market (mercado al aire libre) de Hollywood. Para su suerte el negocio se convirtió en un éxito y el año sabático se convirtió en más de una década de vender raspados y bolis no solo en el Farmers Market sino también en fiestas y eventos.



Con los años comenzó a vender en lugares más grandes como en el estadio de los Dodgers, Santa Anita Park y hasta en Coachella.

Lauda Flores dice estar contenta por el éxito que ha tenido su producto entre los clientes. / cortesía.

Llegando al Súper Tazón

Durante la pandemia, Flores -al igual que miles de empresarios- se vio afectada por el cierre de negocios. Sin embargo, encontró una forma de comenzar a vender sus productos por paquetes.



En una ocasión los organizadores del Farmers Market ofrecieron un programa de aprendizaje a los pequeños empresarios y ella sin dudarlo participó.



“Ofrecían muchos talleres y nos mandaban información de la ciudad y de cosas que pasaban. Así que cuando vi que había la oportunidad de ser un vendedor para la NFL, lo solicité”, recordó.



Dijo que el proceso fue largo y difícil pero al final de tanta constancia y perseverancia el año pasado recibió la buena noticia de que había sido aceptada.



Ella será una de varios vendedores que participará en un evento post-Super Tazón ofreciendo sus productos.



Pese a que sus padres han fallecido, Flores sabe que ambos estarían muy orgullosos no solo porque regresó a sus raíces y la venta de paletas, aunque de una forma diferente, sino también por lo exitosa que se ha convertido.



Recomienda a cualquier empresario que no tema incursionar en cosas desconocidas. De lo único que se arrepiente es de no haber pedido ayuda a tiempo. “Ahora veo que sí hay demasiada ayuda. [Por ejemplo] yo nunca me imaginé que me iban a dar subvenciones”.



Agregó que para quienes dudan si pueden avanzar en un negocio más grande, la mejor forma de comenzar es en los Farmers Markets.



“Es poco riesgo y es un buen lugar donde puedes lanzar tu producto para ver si lo aceptan o no”.



Actualmente Sno Con Amor cuenta con una variedad de 12 sabores naturales en raspados y bolis y a menudo llegan diferentes sabores para los días festivos.



Hace poco agregó ‘pup pops’, que son bolis para las mascotas hechos de zanahoria y crema de maní, los cuales han sido un éxito. “Ahora las personas no solo me ordenan para ellos, sino también para sus mascotas”, indicó Flores.

Puede encontrar el negocio de Sno Con Amor visitando su página https://www.instagram.com/snoconamor/