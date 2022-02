VIDEO: La prensa interrumpe conferencia de Natanael Cano y estalla en redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El controversial cantante Natanael Cano de nueva cuenta está en medio de la polémica después de que el intérprete de corridos tumbados tuviera un altercado con la Banda MS.

Hay que recordar que esta semana se difundió un video en diferentes plataformas de redes sociales en el que se puede apreciar a Cano dejando un escenario en medio de abucheos.

Lo que se sabe es que ese video muestra el momento en el que Natanael Cano estaba molesto tras el mal trato de la gente, por lo que decidió hacerle una grosería a un promocional de la Banda MS que se encontraba en la pantalla.

Este desagradable hecho sucedió durante su actuación sorpresa en el Día Nacional de la Banda en Los Ángeles, California. Tras el polémico momento, Natanael se acercó con la prensa para hablar un poco de lo que espera que sea su próximo disco que en unos días sacará.

Sin embargo, en el momento que dice que este será el álbum número 1 de país muy pronto, personal de la prensa le dieron las gracias por acudir al encuentro con la prensa por lo que pidieron que se retirará.

Ante esto, Natanael no se quiso quedar callado y en sus cuentas de redes sociales expresó su molestia por medio de un mensaje, en el que Cano destacó que en ese momento lo tomaron de loco, pero, muy pronto sabrán de él, destacando que no lo dejaron hablar, algo que no lo tomó a bien pues esto sucedió después de su berrinche en el escenario en donde insultó a la Banda MS.

La explicación del berrinche

Luego de que el clip se hizo viral, el sonorense respondió a través de Instagram y explicó el motivo de su molestia, además pidió perdón a la “Banda MS”.

A lo largo de sus stories, el cantante negó que hubo abucheos, por lo que aseguró que su molestia se debió a que a su banda la sacaron del escenario antes de lo debido. Ya que él no comprendió la situación, habría abandonado también el lugar y su primera reacción fue la de hacer señas obscenas a la banda.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean”.

Además, compartió un video donde se muestra que la gente se encuentra disfrutando de su concierto, borrando la imagen que presuntamente se había hecho.

