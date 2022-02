Autoridades piden cautela a partir de este viernes que comienzan los eventos previos al Super Bowl

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lontagios, las autoridades del condado de Los Ángeles pidieron este miércoles a todos los fanáticos y asistentes al Super Bowl y a aquellos que irán a los eventos previos al juego que no bajen la guardia ante el covid-19.



El Super Bowl, en su edición número 56, se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium, de Inglewood y previo al magno evento, por casi 10 días, también se estarán llevando a cabo celebraciones a menor escala como la Experiencia del Super Bowl en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en el Teatro YouTube y en la arena Crypto.com.



Representantes angelinos y de la National Football League (NFL) se presentaron ayer en conferencia de prensa en la NFL Los Angeles-Champions Field, detrás del SoFi Stadium, para hacer recomendaciones a tomar en cuenta durante los próximos días.



La supervisora Holly Mitchell, representante del segundo distrito del condado de Los Ángeles, dijo que aunque está muy emocionada de que el juego se acerca, la comunidad no debe olvidar que el virus está latente y hay muchos trabajadores que no se pueden dar el lujo de realizar sus labores desde casa.



Ellos serán la parte más importante de los eventos ya que estarán manejando la seguridad, revisando boletos, sirviendo comida y limpiando.



“El condado de Los Ángeles a menudo es conocida como la capital mundial del entretenimiento y, francamente, los trabajadores de estos lugares de entretenimiento nos han pedido que los protejamos y eso es lo que estoy haciendo”, dijo Mitchell ayer añadiendo que uno de los requisitos más fáciles y seguros es seguir usando el cubrebocas.



“El enmascaramiento no afecta los resultados de una empresa y, ciertamente, no afectará la asistencia ni nuestro disfrute del juego”, indicó.



Aseveró que el condado de Los Ángeles desarrollará e implementará planes reflexivos y adecuados para relajar el uso de máscaras y otros requisitos del covid-19 cuando termine el aumento de contagios.



“Así que por ahora todos podrán gritar, celebrar y animar a nuestro equipo local de forma segura detrás de una máscara K95 ó N95 que la NFL amablemente ha accedido a proporcionar a todos y cada uno de los asistentes”, dijo Mitchell.



La directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, recalcó además que han sido “dos largos años” llenos de muchos desafíos y para muchas personas, tristeza”.



Así que ahora que viene el Súper Tazón a casa, “da alegría tener la oportunidad de ser parte de un magno evento y espera que los angelinos y visitantes cuiden de su salud para que todos puedan demostrar que un equipo ganador es el equipo que se mantiene unido y se mantiene a salvo”.



Por su parte, el alcalde Eric Garcetti dijo que inicialmente se veía siendo el alcalde vecino que diera la bienvenida a los dos equipos finalistas al Super Bowl pero ahora se siente como un niño al ver que uno de los dos equipos es el local de los Rams.



Agregó que Los Ángeles está listo para ganar y poder celebrar juntos después de dos años difíciles.



“También nos hemos guiado en la forma en que hemos hecho las cosas de manera segura”, dijo Garcetti.



“Y nos hemos asegurado de que entre nosotros siempre tengamos mucha precaución y sigamos la ciencia y la medicina para animar a nuestros Rams, Dodgers, Lakers, Clippers o Chargers y hacer esas cosas con seguridad porque sabemos que cuando no hacemos las cosas con seguridad hay consecuencias en la vida de las personas”.



La NFL regresa con el Super Bowl después de 30 años a Los Ángeles y Jon Barker, jefe de operaciones de eventos en vivo con la NFL, dijo que están encantados.



“No podría pensar en un mejor lugar para traer uno de los eventos deportivos más grandes del mundo que las instalaciones que están detrás de mí. El estadio SoFi es una joya, este es uno de los mejores estadios del mundo”.



El alcalde de Inglewood, James T Butts, indicó que habían muchas personas que dudaban de que el Super Bowl se pudiera jugar en el SoFi Stadium, sobre todo cuando comenzó a aumentar la tasa de infecciones de covid. No obstante, con la destreza y organización la ciudad de Inglewood se pudo demostrar lo contrario.



“Este será uno de los Super Bowls más seguros y glamorosos en la historia de los Super Bowls… Estamos muy orgullosos no solo de organizarlo aquí, sino también de tener el equipo local aquí para Inglewood en Los Ángeles” dijo Butts.



“Así que queremos que todos usen su mascarilla , se vacunen si así lo desean y disfruten de la nueva ciudad de Inglewood”.