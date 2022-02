El boleto más barato para el Super Bowl 56 cuesta $5,300 dólares, los costos desatan críticas de aficionados y ex jugador de la NFL

El Super Bowl es probablemente el acto deportivo más esperado del año, ya que la atención mediática, así como la mirada de millones de aficionados están centradas en este espectáculo de la NFL, el cual no sólo es sinónimo de futbol americano, también de música y un sinfín de experiencias que sólo se viven una vez al año.

A una semana de que se dé el encuentro entre los Bengals vs. Rams, en el estadio SoFi de Los Ángeles, los boletos para presenciar el juego más importante de la liga están por las nubes. Según datos de TicketIQ, la entrada más accesible disponible cuesta $5,300 dólares, la ubicación del asiento se encuentra en la parte superior del inmuble.

Tener un mejor lugar implica desembolsar más dólares, los lugares están en los niveles inferiores del estadio, un boleto tiene un costo promedio de $8,870 dólares. Al margen de que existe una gran demanda por una entrada, los costos revelan que no todos pueden pagar para ver el gran partido de la NFL.

En su última revisión de costos realizada ayer, TicketIQ informó que en el mercado de reventa, los boletos representan $9,086 dólares, por cuarto día consecutivo el precio ha estado por debajo de la marca de $10,000 dólares a 8 días de el juego.

Los precios de los boletos han ocasionado que diversos aficionados e, incluso, el ex estrella de los Bengals Chad Johnson critiquen a la liga por dicha situación que hace que los verdaderos aficionados puedan asistir al partido.

Can someone explain how the diehard fans of these teams are suppose to support their team & attend the game❓ pic.twitter.com/iF3RCsRoyj

Con los años los precios de los boletos para entrar al Super Bowl han ido al alza, pero del 2009, cuando el más barato representó $1,000 dólares, a la fecha se han disparado considerablemente según el portal The Game Day NFL.

Ticket prices have come a LONG way since SBI 🤯



Is the Super Bowl the MOST overpriced sporting event in all of sports? 🤭 pic.twitter.com/IWBrv1AyU2