Sofía Vergara muestra cicatriz producto del cáncer que sufrió

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

De las colombianas, los medios de comunicación siempre tienen en la palestra de las noticias a Shakira y a Karol G. Sin embargo, otra que triunfó de igual manera pero como actriz, es la despampanante Sofía Vergara. Esta vez no es su belleza la que nos lleva a hablar de ella sino una cicatriz que mostró Sofía y que tiene el cuello producto de un cáncer que padeció y del cual habló el año pasado para generar consciencia sobre la enfermedad.

A los 28 años, Sofía Vergara fue diagnosticada con cáncer de tiroides. La actriz publicó una fotografía donde hace mención de esta dura experiencia y además, muestra la cicatriz de una manera muy valiente.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“A los 28 años, –Cáncer– no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo de rutina. Pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, en cirugía. Hoy, puedo llamarme sobreviviente de cáncer. Esta fue mi primera clase de actuación después del diagnóstico y el tratamiento, y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día, y todos los días desde entonces. Tengo suerte y estoy agradecida de poder compartir mi historia y decir: ¡la prevención temprana es muy importante! Programa tu chequeo anual para este año si aún no lo has hecho”, escribió Sofía Vergara en su cuenta de Instagram al tiempo que mostraba la cicatriz de su cuello.

Desde hace unos años, la actriz de Modern Family, Sofía Vergara se dedica a hacer, muchas veces en silencio, campañas para que las personas asistan a sus controles médicos. En su caso, ella sintió un bulto en su momento en el cuello y eso la puso muy nerviosa: “…Traté de no entrar en pánico y decidí educarme. Leí todos los libros y descubrí todo lo que pude al respecto”, aseguró la esposa de Joe Manganiello.

Después de la cirugía y radiaciones, Sofía vergara trató de mantener en secreto el diagnóstico de cáncer: “…Tener cáncer no es divertido. No quieres lidiar con nada más mientras lo estás pasando”. La buena noticia es que la actriz de Hollywood es toda una guerrera y una sobreviviente que está compartiendo su experiencia para ayudar a tantas personas como pueda. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Sigue leyendo:

Así de inocente lucía Sofía Vergara a los 11 años

Esposo de Sofía de Vergara le agarra la colita

Sofía Vergara, una sexy rubia en topless, y su más reciente bikinazo blanco