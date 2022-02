La mega apuesta de $4.5 millones de que los Bengals ganarán el Super Bowl

A pocos días de que dé inicio el Super Bowl LVI, los expertos y los aficionados aseguran que será un juego reñido entre los Bengals y los Rams y consideran que el partido más importante de la NFL será de pronóstico reservado.

Esta tendencia poco le ha importado a Jim “Mattress Mack” McIngvale, empresario de muebles de Texas, ya que realizó la apuesta más grande de la historia de una aplicación móvil. El texano tiene claro que los Bengals ganarán y puso en juego $4.5 millones dólares.

No es la primera vez que este hombre de negocios toma riesgos en el mundo de las apuestas, ya que el año pasado, ganó $2.75 millones por apostar en línea en favor de los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl. Este año McIngvale tiene sus esperanzas puestas en los Bengals y su QB, Joe Burrow.

La aplicación de apuestas Caesars Sportsbook dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter que “Mattress Mack”, en caso de acertar, puede obtener $7,707,800 dólares.

The Return of the Mack for the Super Bowl‼️@MattressMack just wagered $4,534,000 on the #CaesarsSportsbook app in Louisiana on the Bengals (+170) to win over the Rams.



Potential win: $7,707,800



This marks the single biggest mobile wager of all-time 👀#BetLikeACaesar pic.twitter.com/pBJjtU9x49