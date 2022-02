¿Chicharito deja de ser la estrella de Los Ángeles Galaxy? Un brasileño amenaza con quitarle la fama en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Javier Hernández se ha convertido en una pieza clave dentro de Los Ángeles Galaxy y en uno de los jugadores más queridos de la MLS. A pesar de que “Chicharito” tuvo un comienzo irregular, la última campaña de la MLS puso al mexicano en el estatus que se merece. El ex Chivas de Guadalajara se ganó la idolatría de los aficionados con goles. Pero esa popularidad se ve amenazada por un gran jugador brasileño: Douglas Costa.

Con bombos y platillos. Así fue la presentación de Costa a través de las redes sociales. L.A. Galaxy adquirió a un nuevo jugador que puede darle muchos dividendos desde lo deportivo, pero también desde el punto de vista publicitario. Douglas Costa fue recibido como un fichaje estelar dentro de la institución estadounidense que, por un momento, se olvidó de las cientos de batallas de Chicharito.

“Douglas es un jugador de clase mundial y un campeón probado al más alto nivel. Su capacidad para crear y finalizar agregará otro nivel a nuestro ataque. Estamos emocionados de integrarlo al equipo a medida que nos preparamos para el comienzo de la temporada”, expresó Greg Vanney, entrenador del club.

Costa llegó proveniente del Gremio en condición de préstamo, pero se estima que fiche un contrato de año y medio con el club para extender su pasantía por Estados Unidos. El futbolista sudamericano llega a Los Ángeles Galaxy bajo el estatus de jugador franquicia. The beginning of a beautiful friendship ✨@CH14_ & @douglascosta meet for the first time with the #LAGalaxy pic.twitter.com/OrBfCHxK3n— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2022

Trayectoria igual o mejor que Chicharito

Javier Hernández llegó con un gran respaldo y jerarquía a su espalda. La enorme carrera de Chicharito lo colocó como uno de los estandartes dentro del club. Pero con la llegada de Douglas Costa, el mexicano no será el único con una respetada trayectoria. ⚡️ @douglascosta ⚡️ pic.twitter.com/dPSelmdNsO— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 11, 2022

El brasileño defendió la camiseta de equipos como el Shakhtar Donetsk, Bayern Múnich, Gremio y la poderosa Juventus de Turín.

