Ivone Montero revela que la han confundido con Inés Gómez Mont y le piden que se entregue a la Interpol

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que algunos medios aseguraran que Ivonne Montero le pidió a Inés Gómez Mont que se entregara a las autoridades porque la confunden con ella, es la misma actriz quien rompe el silencio para poner fin a las especulaciones.

La confusión inició cuando la cantante reveló durante un encuentro con los medios de comunicación que la han confundido en redes sociales con Inés Gómez Mont y que incluso le pidieron que ya se entregara a la Interpol.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“En mis redes sociales me escriben hate, por ejemplo, saqué una fotito así muy bonita y me ponía una chica: ‘¿Pero no te están buscando las autoridades? Ya entrégate a la Interpol, seguramente te quedaste sin dinero y por eso te estás vendiendo'”, comentó en la entrevista que fue retomada por el programa ‘Sale el Sol’.

Tras sus declaraciones, surgió una confusión en algunos medios de comunicación, por lo que la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ recurrió a su cuenta oficial de Instagram para desmentir que haya sido ella quien le pidió a la conductora entregarse a las autoridades mexicanas con quienes tiene deudas pendientes, razón por la cual actualmente se encuentra prófuga acusada de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su mensaje, Montero aclaró el malentendido asegurando que ella no ha intervenido en asuntos que no le corresponden, por lo que prefiere mantenerse al margen de los problemas legales en los que se encuentra la comunicadora.

“Ahora resulta ser que le mandé decir ‘que se entregue’. No me metan en asuntos ajenos. ¡¡Yo a lo mío señores!! Cada quien actúa a su criterio, integridad y/o conveniencia y cada actuar traerá su resultado y/o consecuencia… ya empezó el chisme y al respecto me guardo mi opinión”, escribió en una publicación.

Mientras que en otro posteo dentro de la misma red social reiteró su molestia por dicha confusión, asegurando que ella nunca hizo tal solicitud.

“Familia pónganse las pilas con ciertas confusiones… Digo Inés es muy bella, pero de ahí a que me entregue a la INTERPOL lo veo difícil… ni Dios lo quiera“, declaró junto a otra serie de imágenes. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

También te puede interesar:

–Ivonne Montero presume su torneada retaguardia desde la ventana con atrevido body negro

–Ivonne Montero vigila la playa usando un revelador top transparente

–Humberto Zurita asegura que nunca agredió a Ivonne Montero: “Ni con el pétalo de una rosa”