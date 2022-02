Video: “Te tiemblan las rodillas”: actor mexicano Joaquín Cosío narra escalofriantes encuentros con narcos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor mexicano Joaquín Cosío narró “los escalofriantes” encuentros (según sus propias palabras) que tuvo con narcotraficantes que se le acercaron en un par de ocasiones. El intérprete del personaje del “Cochiloco” aseguró que literalmente “le temblaron las rodillas”, cuando un criminal lo amenazó al coincidir en un bar de Ciudad Juárez, en el fronterizo estado de Chihuahua.

-Leer más: Foto: Exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco con líderes del CJNG

“Me han mandado tequilas (…) En varias ocasiones, en particular en Monterrey, con Luis Estrada, Luis Estrada y yo estábamos en un restaurante y de pronto nos llegaron las botellas y volteas y los ves y si parecen son, ¿no? (…) En Zacatecas tengo muchos amigos, iba durante algún tiempo por cuestiones literarias (…) En un bar que se llama las “15 letras” y se acercan unos jovencillos y me dicen, esa es la frase más escalofriante que me han dicho: ‘¿Qué pasó? Nosotros somos los de adeveras’. No, pues no. Nosotros inmediatamente dijimos: ‘Vámonos de aquí’; y nos fuimos”.

“Hay otro en Ciudad Juárez, en un restaurante-bar, donde se me acerca un hombre, un tipo que no lo voy a olvidar, un rubio, muy elegante y muy bien vestido, y se me acerca y luego me dice: ‘¡Quihúbole!’ Mucha gente en ese tiempo me saludaba, yo todavía no había hecho ni siquiera películas. En ese tiempo traía yo una barba, una barbota, negra, negra así profusa (…) Me da la mano y no me soltaba y me dice: ‘¿Cómo te va?, Aquí ando ya, ¿eh?’ Luego se iba a la barra y regresaba (…) A la tercera, cuarta vez, yo ya estaba que me moría. Yo iba con mi amigo y su novia y no se daban cuenta. De esas ocasiones donde te sientes solo que el mundo gira alrededor, que hay una amenaza atroz y nadie se da cuenta (…) Luego el tipo voltea de pronto a verme (…) Le dije a mi amigo: ‘Ya vámonos’. Luego el tipo viene otra vez y me dice: ‘Cuídate cuando cruces la puerta’. Es la única vez, donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”, declaró Joaquín Cosío durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado en su canal de YouTube.

¿Dónde nació el Cochiloco?

El infierno es una película que aborda el tema del narcotráfico en México, producida y dirigida por el cineasta Luis Estrada, la cual fue protagonizada por los actores Damián Alcázar y Joaquín Cosío, quien dio vida al personaje del “Cochiloco”.

Además del Cochiloco, Joaquín Cosío también hizo el personaje del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como “Don Neto”, en una serie de Netflix. Don Neto fue fundador, junto a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, del Cártel de Guadalajara.

-También te puede interesar:

· Video: Famoso de Televisa confiesa que capo lo invitó a su cártel, mencionó al CJNG y la Familia Michoacana

· Muertas o en la cárcel: el destino final de las novias del cártel que aterroriza la capital mexicana

· Hijas de capos del Cártel del Golfo disparan al aire en minifalda //Actriz porno revela extremos gustos sexuales de hijos del Chapo Guzmán