Tras demandarlo por llamarla “cucaracha”, Andrés García responde a periodista

El actor mexicano Andrés García estalló nuevamente contra la periodista Anabel Hernández, luego de que lo demandó ante la Fiscalía mexicana por las amenazas e insultos que él expresó en un video, en el que incluso la llamó “cucaracha”. De acuerdo con el actor de telenovelas, la periodista solo “quiere hacer más publicidad para su libro”, titulado “Emma y las otras señoras del narco“. En dicha publicación, Anabel Hernández aseguró que García tiene negocios con líderes del narcotráfico como los Beltrán Leyva, y que hasta lo ha confesado abiertamente.

No se necesita saber de leyes y procesos legales, Anabel Hernández tiene todo para ponerle una revocada. 👇https://t.co/7mUpzL9Bzn — Claudia de Icaza (@ladeicaza) February 6, 2022

-Leer más: Foto: Exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco con líderes del CJNG

Lo tendrá que comprobar, no hay de otra. Que lo compruebe y luego a ver si le dan curso a la denuncia. Me parecería una incongruencia que la Fiscalía de la República le dé oídos o le haga caso a una señora que no conozco, que nunca he visto y que ha escrito cosas en contra mía, que son en contra de mi carrera de 60 años (…) Tendrán que revisarlo (el video del 8 de enero) para ver y recordarme a qué me refería yo y qué fue lo que me haya molestado tanto. Ella lo que quiere es hacerse publicidad para vender su libro, eso lo tiene claro hasta la Procuraduría General de la República”, dijo Andrés García en entrevista para medios mexicanos.

La demanda

Los abogados de Anabel Hernández acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar la demanda penal contra el actor: “Solicité al Ministerio Público que, además de las amenazas contra mi persona, se tome en cuenta la violencia de género ejercida por el señor Andrés García. Asimismo, el Ministerio Público, como línea de investigación, tomará en cuenta que Andrés García ha confesado públicamente ser amigo de narcotraficantes, de frecuentarlos y de haberlos recibido en su casa”.

En un inicio, Andrés García fue el primero en mencionar la posibilidad de demandar a la periodista, pero hasta el momento él no ha procedido legalmente en su contra, luego de que ella narró que el actor hasta llegó a invitar a fiestas celebradas en su casa del puerto de Acapulco, a narcos como Arturo Beltrán Leyva. Lo anterior fue confirmado por García, pero negó que tenga negocios con los cárteles de la droga.

“Dice usted en su pinche libro de mierda que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos, y como le digo, los conozco a casi todos (…) pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe (…) No puede andar diciendo pendejadas para hacerse famosa (…) cucaracha”, declaró Andrés García en un video difundido en sus redes sociales en enero pasado.

El libro de Anabel Hernández “Emma y las otras señoras del narco” fue publicado en 2021, está basado en la relación de la ex reina de belleza Emma Coronel, esposa de Joaquín “el Chapo” Guzmán (fundador del Cártel de Sinaloa), ambos presos en los Estados Unidos. En el libro también se mencionan las presuntas relaciones de otras famosas; entre ellas actrices como Ninel Conde y presentadoras como Galilea Montijo con capos de la droga; además de los supuestos socios de los cárteles, en los que se refirió a Andrés García.

