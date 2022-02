Zuleyka Rivera jala su tanga hacia arriba saliendo del mar y enloquece el Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La estrella en belleza y baile del éxito de Luis Fonsi. “Despacito”, Zuleyka Rivera salió del mar como toda una sensual sirena vistiendo una tanga blanca y jalandola hacia arriba para que todos notaran el poderío de sus despampanantes curvas y su espectacular figura. Por supuesto, los seguidores de la modelo y presentadora enloquecieron en el Instagram y le dejaron cientos de piropos.

La ex Miss Universo y su espectacular figura no pasan de moda. Zuleyka Rivera no puso reparo en repetir hazaña con un un bikini blanco, pero esta vez jaló su tanga hacia arriba al salir del mar y esto le dio un toque más provocativo a su publicación. Por supuesto, las reacciones en Instagram no se hicieron esperar: “Cuerpazo”, Mangón”, “Mujerón”, “Mamacita”, “Te pasas”, “La Máxima” y “Cásate conmigo ya”, fueron parte de las flores que le lanzaron a la puertorriqueña.

Justo hace unos días, Zuleyka Rivera dejó un mensaje muy conmovedor a su amigo Daddy Yankee por su cumpelaños en su cuenta de Instagram. “Felicidades en su cumpleaños, al jefe del género “The Big Boss” ladies!!!! Gracias por todo” acompañado de varias fotografías y de todos los momentos que han trabajado juntos estos dos grandes de Puerto Rico. Recordemos que la bella modelo fue imagen también del video “Dura” del máximo exponente del reguetón.

Por otro lado, Zuleyka Rivera sigue disfrutando de las mieles del amor al lado de su nuevo amor con el que siempre aparece en Instagram, DJ Luian. Ya no solo se dejan ver juntos paseando y viajando sino que también andan trabajando juntos y eso se nota en los distintos comerciales que hace Zuleyka en su cuenta en la red social. Muchos hablan de la diferencia de edad entre la pareja. Pero la verdad es que, aunque creamos que Zuleyka es mayor por su larga trayectoria profesional, tan solo tiene 34 añitos y su novio, 31. View this post on Instagram A post shared by CEO – HEAR THIS MUSIC🤴🏻 (@djluian)

Aquí les dejamos el éxito musical “Despacito” de Luis Fonsi con la participación especial de Daddy Yankee, donde Zuleyka Rivera se destaca como bailarina, modelo y por supuesto como una de las mujeres latinas más bellas.

