“A mí me salvó el fútbol”: el venezolano Yeferson Soteldo narró su pasado y cómo regateó a la delincuencia

Definitivamente no siempre el pasado define la personalidad de una persona y Yeferson Soteldo es una prueba de eso. El flamante refuerzo de los Tigres UANL relató lo que hizo para regatear la delincuencia y convertirse en el ‘10’ de la Selección de Venezuela

En una entrevista exclusiva con el medio Cancha de El Norte, el dorsal ‘21’ de los felinos reveló su complicado pasado en su barrio en la ciudad de Acarigua, en Venezuela. Sus amigos de la infancia terminaron muertos o en la cárcel.

“Por ahí quedan algunos (amigos), unos muertos, algunos presos, creo, me parece que todos muertos ya por la delincuencia que abunda mucho en mi barrio (“El Muertico”). Todos eran mis amigos, pero siguieron el camino incorrecto y a mí me salvó el fútbol porque yo me la pasaba en eso también, tuve algo de suerte”, declaró.

Su entorno estaba viciado, jóvenes sin proyectos de vida que estaban sumergidos en los caminos malos de la vida y lo arrastraban. Sin embargo, dice que Dios le dio un don para sacarlo de ahí.

“A veces me tocaba jugar y a veces hacer cosas malas, pero al final se me dio la oportunidad de irme de la ciudad (Acarigua, Estado Portuguesa) y eso me hizo alejarme de ese mundo”.

Aunque admite que fue difícil pelear contra otro obstáculo en su camino que es su tamaño.

“Siempre y gracias a Dios por el talento que me dio. Fue un poco difícil por mi tamaño (1.59 m), por donde venía, que era de muy bajos recursos, pero como les digo a los niños y a las personas que me siguen: no hay excusas; fue muy lindo para mí superar ese obstáculo”.

En el trayecto encontró personas que no creyeron en él y otras que sí confiaron en lo que podía dar. Tiempo después, se convirtió en Subcampeón de Mundo Sub-20 en 207.

“Cuando tenían 14 años una persona me dijo que no podía jugar al fútbol porque era muy pequeño (de estatura), le dije a mamá que ya no quería jugar, pero hubo una persona que me ayudó mucho, me llevó otra vez al fútbol y de ahí no paré”, agregó.

Así fue su llegada a Tigres UANL

Con 24 años de edad Yeferson Soteldo puede decir que jugó en Venezuela y fue campeón con Zamora F.C. Fue a Chile a jugar en Huachipato y la Universidad de Chile, su talento lo llevó al Santos de Brasil y finalmente estuvo en Toronto FC de la MLS antes de llegar a Nuevo León.

“Estaba de vacaciones y en enero mi representante me comentó que había la posibilidad, hubo un acercamiento con Tigres hace años, cuando jugaron contra Palmeiras en el Mundial de Clubes me pareció un lindo club y le dijo: ‘haz lo que tengas que hacer para llegar’. En Toronto estaban con lo de Salcedo también y se dio gracias a Dios”, admitió.

Manifestó que viene de un año prácticamente perdido para él y desea en Tigres recobrar su versión de 2019 y 2020. "Nunca había estado en un equipo donde hubiera tanta figura, ves el once, ves las reservas y tú dices '¡wow!' que difícil y me imagino lo difícil que debe ser para el profe (Miguel Herrera) a la hora de escoger un once y los que van a entrar."



Eso sí, sabe que con Miguel Herrera debe esforzarse el triple de lo normal, porque tiene a compañeros con talento y jerarquía.

