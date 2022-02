Julio César Chávez Jr. despotrica contra su exesposa y recibe respuesta de su hija en pleno Instagram Live [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr. se metió en una polémica con la que seguramente no contaba: el hijo de El Gran Campeón despotricó en contra de su exesposa Frida Muñoz durante su último Instagram Live y se encontró con la respuesta de su hija, Frida Guzmán, quien señaló que se “cansó que hablen mal de su mamá”.

Mientras Julito se refería a su exesposa, en la caja de comentarios empezaron a resaltar los mensajes de Frida Guzmán, quien empezó a comentar que le había enviado la solicitud a Chávez para ingresar en el live y debatir con él.

“No me están lavando el cerebro, simplemente ya me cansé de que hablen mal de mi mamá“, escribió la joven cantante, quien además reveló que Julio César Chávez Jr. “lanzó las fotos de su papá y los recuerdos de la infancia“.

Una revelación bastante dura por donde se le vea.

“El problema es de tu mamá y mío, de dos adultos. No eres tú la indicada para decirnos cosas. Tu mamá tiene que dar la cara. ¿Está bien que ella esté dejando que su hija de la cara por ella? ¿Qué hace con la niña? La utiliza para que la vean como víctima“, dijo Chávez Jr. al observar los comentarios de Frida Guzmán en medio de la transmisión. View this post on Instagram A post shared by 🅒🅗🅐🅜🅞🅝🅘🅒 🐍❦☽✰ (@chamonic3)

El live, que tuvo una duración de casi dos horas, sigue disponible en el perfil de Instagram de Julio César Chávez Jr. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

