Kylian Mbappé y Thibaut Courtois lideran el equipo de la semana de la Champions League

El francés Kylian Mbappe, delantero del París Saint Germain, fue considerado el mejor jugador de la semana de la Liga de Campeones por su actuación ante el Real Madrid, en la ida de octavos de final, mientras que el belga Thibaut Courtois, arquero del cuadro blanco, figura en el once.

Mbappe fue la gran figura del encuentro disputado en el Parque de los Príncipes el martes. El atacante galo fue la gran amenaza para el cuadro madridista y fue el que, tras una brillante acción individual, desniveló el marcador en la prolongación y firmó el definitivo 1-0.

Bernardo Silva & Sterling strikes! 🤤

Who did it better? 😎

Mbappé desbordó con elegancia a gran parte de la defensa del Real Madrid y se conectó con Neymar (que regresó tras una lesión) y Lionel Messi, que este martes hizo de organizador de campo.

Definición de mejor del mundo, final fantasioso de un gran partido del PSG que irá al Santiago Bernabéu con ventaja a su favor, aunque sin contar con la ya derogada norma del gol de visitante.

El delantero del PSG precedió al portugués Bernardo Silva (Manchester City), al neerlandés Virgil Van Dijk (Liverpool) y al maliense Mohamed Camara (Salzburgo).

🥇 Kylian Mbappé takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid 👏👏👏

Courtois ha sido incluido en el once de la semana después de ser el sostén del equipo del italiano Carlo Ancelotti con una magnífica actuación, incluido un penalti detenido al argentino Leo Messi.

Al minuto 62’ del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, Kylian Mbappé generó un penal que lo ejecutó Messi y la figura del guardameta belga se agigantó para detener el lanzamiento.

En el once se encuentran además Joao Cancelo (Manchester City), Marquinhos (PSG), Van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City) y Kylian Mbappe (PSG).



Who was the standout man?

