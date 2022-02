WWE despidió por la puerta de atrás a uno de sus históricos de la narración: el mundo de la lucha libre sigue consternado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras una larga y respetada carrera de 29 años, la empresa de entretenimiento deportivo estadounidense WWE anunció el despido de Carlos “La Voz” Cabrera, quien daba su voz para la narración en español de los eventos de lucha libre.

La popularidad y el éxito de la WWE en Latinoamérica se debe en gran parte al extraordinario trabajo que han venido haciendo los integrantes de la narración en español, y tras el cierre de ciclo del ya legendario Hugo Savinovich en la empresa, Cabrera tomó el testigo como la voz principal de las transmisiones.

Desde 1993, el narrador de 63 años inició su etapa en la empresa de los McMahon, cuando era la World Wrestling Federation (WWF). Por su voz han pasado gloriosos momentos de la lucha libre en Estados Unidos, como los mejores momentos de luchadores de la talla de Hulk Hogan, Roddy Piper, Stone Cold Steve Austin, The Rock o haber formado parte durante la “Attitude Era” entre 1998 y 2002.

Además tuvo el honor de narrar 29 eventos de Wrestlemania, el evento de lucha libre más importante del mundo y que se realiza durante el mes de abril de forma anual.

The Streak is Over… Carlos Cabrera estuvo narrando en 28 eventos de WrestleMania de manera consecutiva, un récord para cualquier comentarista en la WWE. Luego de su salida de la WWE, a menos de dos meses de WrestleMania, la racha ha llegado a su fin. 💔 pic.twitter.com/7uJbu98TS5— Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 17, 2022

Con su salida se cierra un capitulo histórico de la WWE en español, toda una generación disfrutó, aprendió y soltó carcajadas con sus relatos.

Quedará el show de RAW del 14 de febrero de 2022 como el último en el que prestó su voz para la compañía. Compartió mesa durante varios años con el siempre carismático Marcelo Rodríguez.

A pesar de su larga trayectoria en la compañía, Cabrera fue despedido por la puerta de atrás ya que la WWE no anunció la liberación de su contrato, sino el portal especializado Lucha Libre Online.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en contra del despido de Cabrera no se hicieron esperar. Por redes sociales, tanto protagonistas de la lucha libre como fanáticos rechazaron esta nueva salida de WWE, que viene haciendo importantes cambios los últimos meses con el objetivo de subir los ratings y poder competir con la All Elite Wrestling, otra compañía de lucha libre que les pisa los talones. No puedo creerlo. Carlos Cabrera fuera de la WWE. Inesperado por demás. Se de la calidad de ser humano de Carlos Cabrera y del calibre de su trabajo. Carlitos, trabajo no te va a faltar hermano. Gracias por tus 29 años se servicio a la comunidad latina. Estamos contigo. pic.twitter.com/dZHKuZuFJs— Alberto El Patron (@PrideOfMexico) February 17, 2022 No tengo ninguna duda al decir que Carlos Cabrera fue el mejor narrador de lucha libre en español que pude escuchar. La epicidad y emoción que le da a las luchas es única, nos marcó a muchísimos de fanáticos con sus narraciones.

Muy mala decisión de WWE en despedirlo.

LA VOZ ❤ pic.twitter.com/DPZKLWuK4j— Fede Bravo (@Sabe99_) February 17, 2022 NOSTÁLGICA POSTAL 📸



Dos leyendas que extrañaremos siempre en la #WWE 🥺 Ya nada volverá a ser lo mismo



👉🏼 Undertaker y Carlos Cabrera #LaVozDelDeporte 🎙 pic.twitter.com/lPBjpkoX8b— W Deportes (@deportesWRADIO) February 19, 2022 Tras una legendaria carrera de 29 años en WWE, Carlos Cabrera deja el puesto de comentarista en español. Para los fanáticos es el fin de una era, Carlos narró los mejores momentos para nosotros y es "LA VOZ" de varias generaciones.



¡GRACIAS CARLITOS! pic.twitter.com/pD4aw5odid— Kevma (@K3VMA) February 17, 2022 No escuché demasiado a Carlos Cabrera, pero su despido de WWE es de los que chocan. Casi treinta años siendo la voz del wrestling en castellano.— Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) February 17, 2022

Nuevos objetivos

A falta que el propio Cabrera confirme, Lucha Libre Online, misma plataforma por la que Hugo Savinovich informó en exclusiva de la lamentable noticia del despido, anunció que lo une a su equipo de especialistas. (Guaynabo, Puerto Rico – 18 de febrero de 2022)



Por este medio queremos anunciar que a partir de este momento, el ex anunciador de la WWE por 29 años, Carlos “La Voz” Cabrera se une a la plataforma número de pro wrestling y combat sports en el mundo, Lucha Libre Online.



En pic.twitter.com/Y2tnzZmSSV— Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 18, 2022

“Por este medio queremos anunciar que a partir de este momento, el ex anunciador de la WWE por 29 años, Carlos “La Voz” Cabrera se une a la plataforma número de pro wrestling y combat sports en el mundo, Lucha Libre Online. En adición, Carlos Cabrera y Hugo Savinovich estarán juntos por primera vez en más de 11 años. Ambos están disponibles para bookings colectivos en calidad de comentaristas, Meet & Greet, doblajes, animación & narración de fútbol, boxeo, MMA, videojuegos y todo tipo de proyecto. Relacionado a la industria de la lucha libre”, informaron por redes sociales. Bienvenido a casa Carlos Cabrera. ¡Dímelo Carlitos! 🔥 pic.twitter.com/fHhOdwb3FY— Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 18, 2022

Mientras que se rumora que la WWE apostará por el también narrador de la compañía, Jerry Soto, en sustitución de Cabrera en la mesa de comentaristas en vivo.