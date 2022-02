Merle Uribe pide que hablen del romance que tuvo con Vicente Fernández en bioserie: “Formé parte de su vida”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la muerte de Vicente Fernández, Merle Uribe sorprendió al recordar el romance que tuvo con el cantante al mismo tiempo en que él estaba casado con doña Cuquita, y aunque este episodio parecía haber quedado en el olvido la también actriz ha vuelto a dar de qué hablar, pues confesó que le gustaría que se hable de ella en la bioserie del “Charro de Huentitán” que prepara TelevisaUnivision.

Durante una entrevista con el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Merle Uribe habló nuevamente de la relación extramarital que vivió con Vicente Fernández, pues asegura le gustaría ver su historia de amor en pantalla como parte de la bioserie que protagonizará Pablo Montero y estará bajo la producción de Juan Osorio.

“Realmente formé parte de su vida, pero realmente sino me sacan no pasa nada, yo sé lo que viví, yo sé que formé parte de su vida y realmente no habría ningún problema”, dijo la bailarina.

Y aunque no está segura de que sea tomada en cuenta debido a que la historia está basada en el libro “El Último Rey” de la escritora argentina Olga Wornat, Merle dijo estar dispuesta a narrar lo que vivió con el intérprete de “Acá entre nos”.

“A mí no me han hablado para preguntarme nada, si me hablaran yo con gusto les puedo narrar varias cosas que viví, y con mucho gusto, porque ya ves que hay gente que en otras series dice: ‘¡Ay no!, que no hablen de mí’, y hasta hacen firmar contratos… a mí no me importaría, he sido muy clara y cero hipocresía”, agregó.

Y fue contundente al asegurar que está en todo su derecho de aparecer en la bioserie, pues formó parte de una época importante de la vida de Vicente Fernández.

“Sí me gustaría que sacaran el pedazo que viví con él, el tiempo que trabajé con él y tuvimos un romance”. Merle Uribe

En cuanto a la interpretación de Pablo Montero, considera que será muy complicado que este pueda igualar el talento vocal del gran Chente, y dijo que seguramente tendrán que hacer uso de la tecnología.

“Va a ser muy difícil que haga la voz de Vicente, pero a lo mejor, no sé, pueden con aparatos, y eso, volver un poco más la voz parecida a la de Vicente, porque como Vicente no va a haber nunca otro, eso ya quedó claro para todo el mundo”, puntualizó.

