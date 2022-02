En leggins ultra ajustados, Lucy Hale se roba las miradas mientras se ejercita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Lucy Hale dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de ser captada en las calles de Los Ángeles mientras se ejercitaba y paseaba a sus mascotas enfundada en un modelito que dejó al descubierto su figura. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de plataformas como Instagram y Twitter, se difundieron algunas fotografías de la protagonista de “Pretty Little Liars” mientras disfrutaba de la agradable temperatura del día en compañía de sus amigos caninos.

Para hacerlo, Lucy Hale optó por uno de sus ya característicos ajustados leggins deportivos, aunque en esta ocasión en color verde. Estos fueron acompañados por un abrigo blanco tipo teddy bear, así como una gorra y lentes de sol con los que intentó pasar desapercibida.

Como era de esperarse, los piropos hacia la actriz de 32 años no faltaron, haciendo alusión no solo a su delgada, pero escultural figura, sino a su belleza natural, pues dentro de las fotografías también destacó el hecho de que la joven no portaba ni una sola gota de maquillaje. View this post on Instagram A post shared by Lucy Hale News (@_lucyhalenews_)

“Cuerpazo”, “No sé quién es más adorable, ella o sus perritos”, “Guapísima”, “Whoa se ve increíble”, “Lucy Hale siempre es la mejor”, y “Como siempre hermosa”, son algunos de los mensajes que se leen en las redes sociales.

