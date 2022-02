AMLO descarta crisis de energía eléctrica en México por conflicto de Ucrania y Rusia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó que el conflicto entre Ucrania y Rusia, que involucra a países miembros de la OTAN como Estados Unidos, pueda llevar a una crisis energética en México.

“No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica en el caso de un agravamiento del conflicto entre Rusia, Estados Unidos u otros países por la situación en Ucrania“, aseguró desde Palacio Nacional.

En materia energética “no tenemos problema” porque “nosotros tenemos contratos para recibir gas y, en caso de que aumentara el precio del gas, tenemos otras energías y otras formas de generar energía eléctrica”, subrayó.

“Tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustóleo en caso extremo y tenemos el carbón en caso también extremo. Pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica, incluso aumentando el precio del gas”, comentó.

Postura de México en conflicto Rusia-Ucrania

Andrés Manuel López Obrador remarcó que México, actual miembro temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, es “partidario de la paz y del diálogo, de los acuerdos”.

“Sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas, y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo, de las invasiones”, dijo el presidente mexicano.

“No queremos invasiones y no aceptamos que un país invada a otro. No hay ninguna razón. Es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido”, destacó en su conferencia mañanera.

Ayer martes 22 de febrero, durante un acto sobre la presentación de mejoras a los servicios consulares en América del Norte, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno mexicano apuesta por un “proceso pacífico” que permita resolver las tensiones crecientes entre Ucrania y Rusia.

“En síntesis o en esencia, respaldamos el llamamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas (António Guterres) en favor de un proceso pacífico que permita resolver este conflicto. Es decir, que apostemos por la diplomacia”, dijo Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que se debe respetar “la integridad” de Ucrania y establecer “los procesos políticos correspondientes” con tal de evitar que “escale” el “conflicto”.

El canciller mexicano agregó que no se tiene previsto evacuar la Embajada de México en Ucrania o sus funcionarios. “Respecto a la embajada no tomaríamos ninguna decisión salvo que estuviera en grave peligro. (…) Hoy no es la situación”, dijo, tras indicar que se está atendiendo a las 96 familias con miembros de origen mexicano que se tienen registradas en ese país.

Con información de Efe.

Te puede interesar:

– AMLO califica de “metiche” y “chueco” al senador republicano Ted Cruz

– AMLO insiste en que periodistas como Jorge Ramos y León Krauze den a conocer cuánto ganan

– AMLO dice que planteará a Joe Biden campaña de desprestigio en su contra por parte de periodistas “famosos”