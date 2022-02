Chapo Guzmán reveló su adicción, así lo describe su psicóloga

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Joaquín “el Chapo” Guzmán se declaró adicto a las mujeres, era bromista y divertido, según la descripción de su perfil que hizo quien fuera su psicóloga en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Mónica Ramírez Cano. Agregó que estaba muy enamorado de su esposa, la modelo Emma Coronel y que no quería ser extraditado a los Estados Unidos. La criminóloga reiteró que con sus trabajo no pretende justificar ningún tipo de acto violencia, sino entender qué pasó en la vida de los capos y cómo iniciaron su carrera criminal.

Durante una entrevista con Telemundo, Mónica Ramírez Cano precisó que fue la psicóloga del fundador del Cártel de Sinaloa (CDS) durante más de un año y le realizó una entrevista antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos. Emma Coronel y sus gemelas eran un tema recurrente en las conversaciones que sostuvieron.

“A mí me tocó trabajar con un Chapo que no tomaba, que no se drogaba, muy muy centrado en su trabajo y en ese sentido, pues no. La única adicción de la que bromeamos, pues fue su adicción a las mujeres (…) Me habló de Emma, en algún momento sí. Que era su esposa. Él estaba muy enamorado de Emma y muy feliz con sus cuatas”.

“Platicando con el Chapo, él me había dicho que no quería que lo extraditaran y yo le decía: ‘Pues claro, andar huyendo 14 años con tal de que no te extraditaran, pues no es poca cosa, ¿no?’ (…) El Chapo es una persona muy reservada al principio, pero ya después que logras entrar en confianza es un tipo hasta divertido, bromeas con él y es un buen tipo en ese sentido, a lo que voy es que colabora mucho con las entrevistas”.

“Algo que debemos de considerar en todos es que cuando los criminales son buenos en lo que hacen, difícilmente se van a detener en su carrera criminal”.

Mónica Ramírez Cano trabaja para el sistema de justicia en México y ha sido la encargada de elaborar los perfiles psicológicos de los narcotraficantes y asesinos más peligrosos del país. La criminóloga dio la entrevista sin violar los acuerdos de confidencialidad ni el secreto profesional.

Joaquín “el Chapo” Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2017 y en 2021 fue sentenciado a cadena perpetua, luego de un juicio que acaparó los reflectores de la prensa de ese país. Por su parte, su esposa Emma Coronel también se encuentra en una prisión de Texas, pero recuperará su libertad en mayo de 2023. Ambos tienen unas hijas gemelas que nacieron en Estados Unidos en 2011.

