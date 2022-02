¿Extraña el Porto? ¿Sueña con volver a la Liga MX? Héctor Herrera confesó que se va jodido a su casa estando en el Atlético de Madrid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de que el Atlético de Madrid afronta una pequeña crisis deportiva, Diego Simeone continúa casado con su once y no le da muchas oportunidades a algunos jugadores.

Uno de los más afectados es Héctor Herrera, quien podría tener una oportunidad ante el Manchester United. Sin embargo, el mexicano explicó cómo se siente y cómo afronta esta poca actividad que está viviendo en su equipo.

Héctor Herrera, todo el partido en el triunfo del Atlético 3-0 como visitante ante Osasuna. Cholo lo puso ahí como parte de las rotaciones antes de Champions pero el buen resultado quizá le permita mantener el puesto. — Martín del Palacio Langer (@martindelp) February 19, 2022

A pesar de que no juega, Herrera confesó que le gustaría continuar en el conjunto colchonero, pero también expresó que todavía no ha recibido ninguna oferta de renovación. El mexicano finaliza contrato con los rojiblancos el próximo verano.

La situación personal que atraviesa Héctor Herrera en el Atlético de Madrid

En cuanto a su situación personal y la continuidad que ha tenido con el equipo esta temporada, Herrera opinó que es muy difícil por lo que está atravesando ya que todos los jugadores quieren ser protagonistas.

“Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes. Y yo, de verdad, que en casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Creo que en ese momento la familia es súper importante”.

"Llego a casa jodido por no jugar": Héctor Herrera, sobre su inactividad con Atlético de Madridhttps://t.co/Ev2nMRJULP pic.twitter.com/XzZYZNqQ5V — La Afición (@laaficion) February 23, 2022

DIferencias de ser titular y capitán del Porto, a no ver casi minutos en el Atlético de Madrid

Preguntado sobre si ha notado la diferencia de su paso por el Porto, en donde fue capitán, y ahora tiene muy poca actividad, ‘HH’ confesó que obviamente se sienten presiones diferentes pero trata de disfrutar su rol en el Atlético.

“Obviamente, cuando tienes participación es diferente. Ahí era el capitán. Jugaba siempre. Tienes otro tipo de estrés o de presión. Son facetas diferentes, pero yo, desde el punto donde me toca estar, lo disfruto. También disfruto en la faceta que estoy ahora, que no me toca participar mucho, intento disfrutar el día a día para llevarlo más tranquilo y poder estar preparado para cuando me toque”, aseveró.

¿Por qué no ha podido consolidarse en el equipo de Simeone?

Con relación al porqué no ha podido consolidarse en el equipo, el mexicano se vio consternado y no sabe si se deba a su forma de jugar, a lo que le piden o a su adaptación.

“No sé. Si sea la forma de jugar mía o que no me he adaptado al cien por cien de la forma que el ‘míster‘ me lo pide. Hay mucha competencia. También es verdad. No sé. La verdad que no lo tengo claro el por qué no he podido ser un fijo dentro del equipo. Es difícil y tampoco soy el tipo de jugador que está encima del ‘mister ‘ diciéndole ‘por qué no juego, por qué esto, por qué lo otro”

¿Héctor Herrera sueña con volver a la Liga MX?

Finalmente se le preguntó sobre un posible deseo de volver a la Liga MX y no ocultó su interés de regresar a su país natal. Héctor Herrera piensa en la Liga MX: el futbolista mexicano habló de su triste presente en el Atlético de Madrid https://t.co/GD1QQXkflA— La Opinión (@LaOpinionLA) February 23, 2022

“Sí. A veces lo pienso, porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá”.

