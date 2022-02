Marielle Hazlo vuelve ‘más madura y más fuerte’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El nuevo videoclip de Marielle Hazlo se titula “Desacatada”, y ahí la cantante interpreta a una mujer a la que le encanta la rumba, la ropa de marca y los chicos guapos.

Pero no hay que dejarse llevar por esta imagen tan superflua de la artista dominicana. Si bien es cierto que le gusta la fiesta y salir a divertirse, también es cierto que es una persona disciplinada, trabajadora y muy cercana a su familia.

“Soy la segunda de cinco hermanas”, dijo en una reciente conversación. “Por cierto, este 14 de febrero no recibí un regalo de mis padres; les voy a reclamar”.

Marielle, de 31 años, se encontraba en Miami el día de la entrevista, pero se estaba alistando para volver a Santo Domingo el próximo marzo para establecerse de nuevo en esa ciudad, precisamente, para estar cerca de sus familiares.

Mientras tanto, está de vuelta al ruedo luego de haber hecho una pausa de dos años en su carrera debido a la pandemia. Está retomando el hilo justamente donde lo dejó en 2020, cuando estaba a punto de estrenar algunos de los temas del que será su próximo álbum, entre ellos “Desacatada”, un reguetón melodioso que muestra una de las facetas artísticas de la intérprete.

“Me gusta la fiesta, pero a la vez, ‘Desacatada’ va a ser la [canción] más atrevida que voy a sacar”, dijo. “Siento que tengo muchas facetas, y cada canción saca una faceta diferente de mí”.

La diversidad de caras tiene su origen en la niñez de Marielle, cuando fue parte del coro del colegio en el que estudiaba. Ahí interpretaba temas clásicos, como el Réquiem de Mozart y el Ave María.

De ahí pasó a los sonidos urbanos y al pop, que ahora son parte de su nuevo álbum y del que todavía no hay fecha de lanzamiento. La transición, no obstante, no fue cosa de un día o de meses, dijo, sino que “ha sido un cambio que me tomó un poco de tiempo”.

La carrera de Marielle comenzó cuando era todavía una adolescente. En ese entonces fusionaba muchos ritmos y sonidos, hasta que se dio cuenta de que lo de ella era lo movido, lo que hacía mover las caderas.

“Yo soy muy alegre, me gusta bailar”, dijo. “No soy bailarina pero me encanta el ritmo, la música, la alegría que dan esos ritmos que vienen de la música africana y que fueron una gran influencia para mí […] Pero eso no quiere decir que no va a haber baladas o algo más tropical; en mi álbum va a haber mucha variación”.

Las canciones, algunas compuestas por ella, también reflejan el momento que está viviendo, con letras más maduras y más fuertes.

“Era tiempo de reflejar las cosas que estaba viviendo”, dijo.

El disco, el tercero en la carrera de la intérprete, contará con colaboraciones, aunque Marielle no reveló nombres. Sin embargo, en el pasado ha trabajado con artistas como Mike Bahía, Álvaro Soler, Alkilados y Juan Magán.

Marielle todavía no tiene fecha para una gira; lo que sí sabe es que cuando comience sus presentaciones será “con mucha más fuerza y conocimiento, con las ganas de seguir mi carrera”.