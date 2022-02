Analizamos 17 puntos críticos que indican problemas de confiabilidad en el auto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Consumer Reports califica y clasifica a los automóviles según los datos de confiabilidad de los miembros recopilados mediante sus encuestas a gran escala. Hay información detallada que fundamenta esos puntajes de alto nivel, con problemas desglosados en 17 puntos clave. Esto permite a los compradores y propietarios de autos ver cómo se compara un automóvil en general con otros del mismo año del modelo y averiguar qué tipos de problemas reportan los propietarios.

A continuación, destacamos los modelos de 1 a 3 años más propensos a problemas en cada una de esas 17 áreas, según los problemas experimentados en los 12 meses anteriores. Cada uno se enumera con el porcentaje de vehículos afectados y los problemas detallados que informan los propietarios.

Dado que todos estos son vehículos bastante nuevos, no necesitan un gran porcentaje para destacarse. Después de todo, se espera que los automóviles no tengan ningún problema en los primeros años de uso.

Los problemas indicados en estos informes pueden predecir un porcentaje de vehículos aún mayor que experimentará el problema en el futuro, a medida que los autos envejezcan y acumulen millas.

Considera esto como una muestra de la información disponible en las páginas de modelos de automóviles para la mayoría de los modelos, donde los miembros de Consumer Reports pueden encontrar las calificaciones sobre los 17 puntos problemáticos de cada auto.

Los puntos problemáticos detallados a continuación están organizados en función de la gravedad típica de los problemas. Cada uno incluye una lista de lo que abarca la categoría del punto problemático.

Motor: Mayor

Posibles problemas: reconstrucción o reemplazo del motor, tapa del cilindro, junta de la culata, turbocompresor o sobrealimentador, cadena de distribución o correa.

Tasa de problema: 4 %

Los propietarios de la Silverado 1500 y la Sierra 1500 (están empatados porque son las mismas camionetas vendidas con diferentes marcas) presentaron varios informes de reemplazo del motor junto con problemas relacionados con la tapa del cilindro.

Motor: Menor

Posibles problemas: cinturones y poleas, computadora del motor, soportes del motor, golpeteo o ruido del motor, dificultad para llenar el tanque de gasolina, fugas de combustible, fugas de aceite.

Tasa de problema: 3.2 %

Los propietarios de GLE informaron problemas con la computadora del motor junto con problemas de software.

Refrigeración del motor

Posibles problemas: radiador, ventilador de refrigeración, bomba de agua, termostato, fugas de anticongelante, sobrecalentamiento.

Las tasas de problemas para esta categoría son muy bajas y, por lo tanto, no hay un vehículo específico que sea problemático.

Transmisión: Mayor

Posibles problemas: reconstrucción o reemplazo de la transmisión, convertidor de torque, reemplazo prematuro del embrague.

Tasa de problema: 6.5 %

La primera CVT de Kia apareció en el Kia Forte 2019. Fue problemático en el informe del año pasado y lo sigue siendo este año. Los propietarios informaron que la transmisión requiere reemplazo o reconstrucción debido al deslizamiento.

Transmisión: Menor

Posibles problemas: selector de marchas y varillaje, computadora de la transmisión, sensor o solenoide de la transmisión, ajuste del embrague, cambios bruscos, deslizamiento de la transmisión, fugas.

Tasa de problema: 5.7 %

Los propietarios de Mustang enviaron encuestas quejándose de cambios de marcha bruscos y repetición cíclica de los cambios de marcha con la transmisión automática.

Sistema de conducción

Posibles problemas: eje de transmisión o eje, junta homocinética, diferencial, caja de transferencia, componentes de tracción en las 4 ruedas/tracción total, vibración de la línea de transmisión, falla eléctrica, control de tracción, control electrónico de estabilidad (ESC).

Tasa de problema: 7.4 %

Algunos propietarios de Audi informaron fallas eléctricas con el sistema de transmisión.

Sistema de combustible/emisiones

Posibles problemas: sensores (sensor de oxígeno u O2), dispositivos de control de emisiones (incluyen EGR), sistema de inyección de combustible, indicador/transmisor de combustible, bomba de combustible.

Tasa de problema: 7.1 %

Algunos propietarios de RAV4 informaron problemas con la bomba de combustible y el indicador de combustible, así como dificultades con el llenado del tanque de combustible.

Sistema eléctrico

Posibles problemas: alternador, motor de arranque, reemplazo de batería híbrida/eléctrica, sistemas relacionados con la batería híbrida/eléctrica, batería normal, cables de batería, arnés del motor, bobina, interruptor de encendido, encendido electrónico, bujías y fallas de cables.

Tasa de problema: 6.7 %

Algunos miembros de Consumer Reports que poseen un Kona Electric informaron que tuvieron que reemplazar la batería.

Sistema de climatización

Posibles problemas: compresor de aire acondicionado, motor del soplador (ventilador), condensador, evaporador, sistema de calefacción, sistema de climatización automático, falla eléctrica, fugas de refrigerante.

Tasa de problema: 6.9 %

Mercedes-Benz y Tesla empataron con la misma tasa de problemas. Los propietarios del GLE informaron problemas con el motor del soplador, el compresor de aire acondicionado y el control de climatización automático. Los propietarios del Modelo S nos informaron que el control de climatización automático no funcionaba y que los sensores de temperatura no funcionaban correctamente.

Suspensión/dirección

Posibles problemas: amortiguadores o puntales, juntas esféricas, tirantes, cojinetes de ruedas, alineación, varillaje de dirección (incluye cremallera y piñón), dirección asistida (bombas y mangueras, fugas), equilibrio de las ruedas, resortes o barras de torsión, cojinetes, suspensión neumática o electrónica.

Tasa de problema: 10.6 %

Los propietarios reportaron vibraciones en el volante y problemas con las barras de acoplamiento, el varillaje de dirección y las juntas esféricas. Nos dijeron que sintieron temblores y también hubo informes de desgaste prematuro de los componentes de la dirección.

Frenos

Posibles problemas: sistema antibloqueo (ABS), freno de estacionamiento, cilindro maestro, pinzas, rotores, pulsaciones o vibraciones, chirridos, falla de los frenos, desgaste prematuro.

Tasa de problema: 7.8 %

Varios propietarios de Encore GX informaron un chirrido excesivo al accionar los frenos.

Sistema de escape

Posibles problemas: silenciador, tuberías, convertidor catalítico, colector de escape, protectores térmicos, fugas.

Las tasas de problemas para esta categoría son muy bajas y, por lo tanto, no hay un vehículo específico que sea problemático.

Pintura/molduras

Posibles problemas: pintura (decoloración, desintegración, desprendimiento o agrietamiento), molduras interiores o exteriores sueltas, óxido.

Tasa de problema: 7.2 %

Los propietarios continúan informando pintura que no coincide y manchas en los paneles de la carrocería, junto con rayones y abolladuras en la pintura que notaron cuando se entregó el vehículo.

Integridad de la carrocería

Posibles problemas: chirridos, traqueteos, ruidos de viento, juntas o burletes (sellos), fugas de aire y agua.

Tasa de problema: 10.4 %

Las quejas comunes incluyen chirridos y traqueteos, fugas de aire y agua y ruido de viento. Los miembros nos dijeron que a menudo escuchaban ruidos porque las puertas no estaban selladas correctamente.

Equipo de la carrocería

Posibles problemas: ventanas, cerraduras y pestillos, puertas regulares o corredizas, puerta trasera, maletero o escotilla, espejos, controles de los asientos (eléctricos o manuales), cinturones de seguridad, techo corredizo, techo convertible, vidrio defectuoso.

Tasa de problema: 7.1 %

Numerosos propietarios informaron problemas con los paneles de la carrocería que no se alineaban correctamente, lo que a veces generaba dificultades para abrir o cerrar correctamente las puertas laterales o la puerta trasera.

Equipos y accesorios eléctricos

Posibles problemas: control de crucero, reloj, luces de advertencia, módulo de control de la carrocería, entrada sin llave, motor de limpiaparabrisas o lavadora, monitor de presión de neumáticos, luces interiores o exteriores, claxon, instrumentos, enchufe de 12 V, puerto USB, sistema de alarma o seguridad, arranque de motor remoto, asientos con calefacción o refrigeración, volante con calefacción.

Tasa de problema: 10.1 %

Los propietarios nos informaron problemas con el sistema de entrada sin llave, diversas luces de advertencia que se encendían y el interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta que no funcionaba.

Componentes electrónicos del automóvil

Posibles problemas: reproductor de CD, sistema de entretenimiento trasero (pantalla trasera o reproductor de DVD), radio, altavoces, GPS en el tablero, pantalla congelada o en blanco, sincronización de teléfono (por ejemplo, Bluetooth), comandos de control de voz, controles del volante, interfaz de dispositivo de música portátil (por ejemplo, iPod/reproductor MP3), cámara de respaldo u otra cámara o sensores, Android Auto/Apple CarPlay, reemplazo de equipo de infoentretenimiento y correcciones de software.

Tasa de problema: 14.3 %

Varios propietarios informaron problemas con las pantallas de infoentretenimiento que se congelaban y se quedaban en blanco, lo que a veces requería el reemplazo del sistema.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.