Jomari Goyso, sin camisa y sudado, se desata bailando al ritmo de Sebastián Yatra

Una vez más, uno de los consentidos de la cadena Univision vuelve a dar de qué hablar y esta vez por uno de sus acostumbrados bailes. Como buen español, Jomari Goyso conoce muy bien los pasos flamencos y por eso, aprovechó haber estado en el sauna para quitarse la camisa, sudar y desatarse bailando al ritmo de Sebastián Yatra.

Como el tema del colombiano es un poco aflamencado, Jomari Goyso tomó ventaja de esto y, sin camisa y sudado por el calor de la cabina de sauna bailó al ritmo de Sebastián Yatra, Rosario y Jorge Celedón, “Dharma”. Por supuesto, Jomari hizo gala de todo el arte flamenco que le corre por sus venas.

Justo cuando hace unas semanas corría el rumor de algunos que saldrían de la planta de Univision, Jomari Goyso recibió la sorpresa de integrarse al equipo de Despierta América. El español confesó que: “Nunca había esperado estar en ese programa y que lo consideraba un regalo de la vida”. Fue justo en el programa donde su mejor amiga Francisca Lachapel, junto a sus otro compañeros Alan Tacher y Raúl González dieron a conocer que el fashionista se uniría al equipo matutino de Univision a través de las pantallas de Despierta América. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

A pesar de verlo rodeado de glamour y belleza, Jomari Goyso cuenta cuántas libras ha adelgazado es un hombre sensible, honesto y sobre todo muy familiar. En diciembre se fue a pasar sus navidades con su familia y son su amado “bebé Dorado Goyso“, que es un hermoso caballo que no para de cuidar aún desde la distancia. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Pero, como lo que nos trajo a hablar de Jomari Goyso fue precisamente sus movimiento de cadera, su piel sudada y la música de Sebastián Yatra. Aquí les dejamos el video del colombiano que grabó junto a Rosario, Jorge Celedón y que se encuentra en su canal de Youtube “Dharma“.

