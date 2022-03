Francisca Lachapel tuvo terror de conocer a su suegra por su color de piel: “Ellos son blanquitos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El portal de Univision dio a conocer una entrevista que diera una de sus estrellas de Despierta América, Francisca Lachapel, en la que ella misma admitió sentir terror de conocer al momento de conocer a su suegra y a la familia de su futuro esposo Francesco Zampogna por su color de piel.

Francisca Lachapel habló de su miedo cuando le tocó dar un paso más en la relación con Francesco, ver y presentarse ante sus familiares: “Ir a conocer a su mamá y a su familia a mí me causaba terror. Yo decía este hombre es tan diferente a mí. Yo estoy segura que él no ha salido con alguien que sea como yo y tal vez todos en su casa son así… Qué se yo… blanquitos, de colores claros y cuando me vean a mí va a ser diferente y se van a oponer. Tal vez su hijo no va a querer que se casen conmigo o que quiera estar conmigo”, dijo la conductora de Despierta América de una manera muy honesta.

Además la propia Francisca Lachapel asegura haberle dicho al ahora padre de su esposo si estaba consciente que el hijo de ambos no sería rubiecito, ojos claros como efectivamente sí lo son en la familia del mismo: “Va tener el pelo oscurito, va a ser diferente porque lo va a traer por mí”. Admitió que Francesco siempre le dejó claro que no le importaba y que quería que los hijos de ambos se parecieran a ella. Sin embargo, tal como confesó la estrella de Univision, el terror de un posible racismo siempre estuvo ahí.

Finalmente, el encuentro entre Francisca Lachapel y la familia de Francesco se dio: “Llego y me doy cuenta que no. Era gente super afectiva. Me abrieron los brazos desde la primera vez. Me di cuenta que, cómo yo me veía, no era un problema”. Incluso llegó a admitir que, el pensar en el rechazo que podía causar su color de piel cuando era joven, la llevó a pedirle una vez a su mamá de cumpleaños que le alisaran el cabello. Hoy en día lo ve como un error y asegura que quiere mantenerle a Gennaro sus rizos porque es lo que hace especial y que no dejará, si llega a tener una hija, que se los quité tal como hizo ella cuando era más joven. Sin duda alguna, la amiga de Jomari Goyso estaba muy equivocada y hoy en día goza del amor incondicional de su suegra y resto de la familia de su esposo. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Puedes ver la entrevista completa dándole click aquí.

