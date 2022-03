Residente vuelve a la carga y parece ser contra J Balvin nuevamente en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez más el cantante Residente, vocalista de Calle 13, vuelve a la carga en Instagram y denuncia que tanto él como su equipo fueron amenazados con demandas por parte de otro cantante, si el puertorriqueño saca un tema musical que ya tiene preparado. Todo parece indicar, que se trata del reguetonero J Balvin. Mismo con el que, en el pasado, tuvo otro “lleva y trae” en la red social y hasta llegó a asegurar que la música de J Balvin sonaba a: “Carrito de hot dogs“.

“Este mensaje es lo menos importante que van a escuchar hoy. Mucho menos en medio de una guerra que acaba de estallar. Pero cuando te metes con influencers urbano te pasan estas pende**. En estos días iba a sacar un tema. Por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas, que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pende** ahí del género urbano. Resulta, que el pendejo este se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo, para que llamen a mí para que no saque el tema. Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema. Pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada la presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema. Ca** por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final, no me importa si me demanda. No me importa si no me pones en los pu** playlists. No me interesa nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj** y tú eres un esclavito más de la industria”, se le escucha decir de manera muy frontal al vocalista de Calle 13, René Pérez, mejor conocido como Residente. Desde su cuenta de Instagram, muchos comenzaron a asegurar que este mensaje va directo para J Balvin.

Recordemos que en el pasado J Balvin había mandado un mensaje que invitaba a los demás cantantes y músicos a boicotear el Grammy Latino. Residente, quien piensa todo lo contrario y quien agradece siempre a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, le respondió y le dijo que su música sonaba a “Carrito de hotdogs”, tal como le mencionamos arriba. Ante eso, artistas como Christian Nodal dieron su opinión y hasta el propio boxeador Saúl Canelo Álvarez sirvió de mediador entre la polémica entre los dos cantantes.

Pero, por qué los seguidores de Residente piensan que esta arremetida del vocalista Calle 13 es con J Balvin, se preguntarán. Uno de las razones pudiese ser lo que dice el puertorriqueño al final del video: “El tema lo voy a sacar cuando yo lo saque y, en lo que la gente decide si lo saco o no, puedes ir subiendo tus videitos para te cojan lástima ca**. Esos que has estado subiendo… Síguelos subiendo y ya”, cerró el cantante.

Recordemos que J Balvin ha estado publicando varios video en su cuenta de Instagram, pues su madre se encuentra muy delicada y hospitalizada por complicaciones con el COVID Asimismo, también se dejó ver él en una cama de hospital, pero seguidamente aclaró que se encontraba bien de salud, que solo tuvo un percance producto del cansancio al tiempo que solicitó siguieran orando por la salud de su mamá. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

No sabemos si a ciencia cierta se trate de J Balvin o si efectivamente el colombiano tome acciones legales contra Residente por mencionarlo en su nueva canción. Por lo pronto, el público está pidiendo al boricua que saque el tema cuanto antes. Mientras, nosotros les dejamos su éxito “René”, que cuenta con 57 millones de reproducciones en Youtube.

