Mexicano atestigua intensos bombardeos en zonas civiles de Járkov donde hay casas y escuelas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que no está bombardeando zonas de civiles, pero en Járkov la realidad es otra, denunció Francisco Calderón, mexicano residente en esta ciudad.

Calderón evacuó anoche la segunda urbe más importante de Ucrania, pero antes fue testigo de dos jornadas de intensos bombardeos por parte de las fuerzas rusas.

“Estábamos viendo justamente un video en el que Putin decía que no está bombardeando zonas de civiles y nosotros estábamos en una región que son puras casas y escuelas nada más, cerca cayó un cohete… es horrible”, contó.

“El cielo se pone rojo y no sabes qué está pasando, porque antes de que llegue el sonido se pone todo blanco, como si fuera de día, y así ha seguido, todos los días”.

Calderón y su esposa, de nacionalidad ucraniana, empacaron ayer sus cosas, cargaron a sus dos perros, y tomaron camino a la estación de trenes para partir de ahí hacia Lviv, en el oeste del país.

En el camino atestiguaron la destrucción que han dejado los bombardeos.

“Parece película de terror, hay carros en llamas, se ve nada más el puro armazón del carro negro, de lo carbonizado que está y llamas saliendo todavía, hay carros en las calles a la mitad de las carreteras nada más así, que chocaron, y no sé si había gente ahí”, describió.

“Había otros carros que chocan con postes y se quedan ahí. No pudimos ni siquiera parar para ver si había gente, porque si paramos y nos ven y hay un tanque, podemos ser el siguiente objetivo”.

El tren de Calderón partió el martes de Járkov a las 21:00 horas, tiempo local. De Lviv planea tomar otro transporte hacia la frontera con Rumania con la esperanza de alcanzar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana y poder ser repatriado a México.