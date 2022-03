Las numerosas muestras de solidaridad para acoger a los miles de ucranianos que huyen

Transporte, alojamiento y comida gratuitos, repartición de tarjetas para utilizar un celular o simplemente abrazos para reconfortar frente al conflicto.

Son algunas de las numerosas muestras de solidaridad que se están viendo en la frontera de Ucrania con otros países, en medio de la invasión rusa.

Más de 660.000 personas han huido desde Ucrania a los países vecinos en los últimos seis días, según un comunicado de este martes de Acnur, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

Hasta la fecha, todos los países vecinos han mantenido abiertas sus fronteras.

La mayoría huyó hacia Polonia, aunque miles de personas también cruzaron las fronteras hacia Hungría, Moldavia, Rumania y Eslovaquia.

“También sabemos que un número considerable se ha trasladado a la Federación Rusa”, afirmó Acnur.

La ONU instó a los gobiernos a seguir manteniendo el acceso a su territorio para todos los que huyen, “tanto ucranianos como nacionales de terceros países que vivían en Ucrania y que ahora se ven obligados a escapar de la violencia”.

Varias agencias de la ONU lanzaron un llamado conjunto para obtener de forma urgente fondos de emergencia por un monto de US$1.700 millones para brindar apoyo humanitario tanto a desplazados en Ucrania como a refugiados en países limítrofes.

La ONU estima que 12 millones de personas dentro de Ucrania necesitarán ayuda y protección, mientras que más de 4 millones de refugiados ucranianos pueden necesitar protección y asistencia en los países vecinos en los próximos meses.

“Esta es la hora más oscura para el pueblo de Ucrania. Necesitamos aumentar nuestra respuesta ahora para proteger la vida y la dignidad de los ucranianos comunes. Debemos responder con compasión y solidaridad”, señaló el jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Martin Griffiths.

Muchos residentes de Polonia, Hungría y otros países limítrofes siguen acercándose hasta la frontera con Ucrania para ofrecer ayuda a los refugiados. Getty Images Un fotógrafo de la agencia Getty retrató algunos de los niños que cruzaron la frontera en Przemysl, Polonia.

Al otro lado de la frontera de Ucrania con Polonia, el chef español José Andrés y su ONG World Central Kitchen (WCK, por sus siglas en inglés) informaron que están preparando y distribuyendo comidas calientes entre los refugiados que llegan a través de los 8 puntos de cruce fronterizo entre ambos países.

People of the World…Reporting from the Ukraine border! This is one of the places @WCKitchen has hot meals. It is below freezing tonight & I am meeting so many refugees, families who are escaping & don’t know what’s next…We will do our best not to let them down! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/YiEemUfLlC

— José Andrés (@chefjoseandres) February 28, 2022