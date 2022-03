Santiago Muñoz podría dar la sorpresa y debutar en la Premier League con el millonario Newcastle 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Santiago Muñoz ha vivido muchas situaciones adversas en los últimos meses. El futbolista mexicoamericano salió del Santos Laguna con problemas personales y llegó al poderoso Newcastle, un club que lo mantenía en el congelador. Sin embargo, la suerte del atacante está cambiando radicalmente al punto de poder tener la posibilidad de debutar en la Premier League.

El ex futbolista del Santos llegó a Inglaterra bajo un préstamo de 18 meses. Desde que arribó al club las lesiones han afectado los minutos de juego del delantero. Muñoz debutó con la sub-23 del equipo en el mes de noviembre y, a partir de allí, la suerte le cambió por completo.

A 'welcome to the first team training' from Jamaal Lascelles for on loan Santiago Munoz!!! 💪#NUFC #NUFCFans pic.twitter.com/CrAI9misBj— Magpie 24/7 – Newcastle United (@Magpie24_7) March 3, 2022

¿Santiago Muñoz debutará en la Premier League?

Esta posibilidad fue ventilada por el medio Daily Mirror. Los reportes indican que el ex atacante de la Liga MX ha estado entrenando con la plantilla del primer equipo dirigida por Eddie Howe. Las informaciones asomaban la posibilidad de que el mexicoamericano entrara en la convocatoria del club ante el Brighton. Mexicans Abroad✈️🇲🇽



Santiago Munoz has been in training with Newcastles first team in preparation for this weekends EPL match against Brighton 👀#ElTri #ElTriEng pic.twitter.com/y4EEbuS7fX— García Football Cards (@GFCards) March 3, 2022

Toda esta posibilidad ha surgido a partir de la lamentable lesión de una de las piezas más importantes en el ataque del equipo: Allan Saint-Maximin. En caso de que este futbolista no logre recuperar sus condiciones para el próximo partido, México podría estar ante un día para enmarcar en la historia. Santiago Muñoz se convertiría en otro futbolista de El Tri, en llegar a la máxima categoría del fútbol de Inglaterra. Good to see Santiago Munoz training with the first team today. ⚫⚪ #NUFC @santi_mr10 @NUFC pic.twitter.com/Dt0IkEAOJQ— We Have Our Club Back ⚫⚪ (@1N8U9F2C) March 2, 2022

También te puede interesar:

· ¿México o Estados Unidos? Santiago Muñoz, futbolista del Newcastle, reveló cuál selección representará

· Neymar se cae del trono: el Newcastle no piensa en “Ney” y le pagaría una fortuna a otro brasileño para armar su imperio

· No hay límite para ver a Chicharito: el próximo partido de Los Ángeles Galaxy puede establecer un récord en la MLS