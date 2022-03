Los mejores autos del año: Las 10 mejores opciones de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si buscas el auto perfecto para ti y tu familia, hay una abrumadora gama de opciones. Para ayudarte a concentrarte en las mejores opciones, Consumer Reports presenta las 10 mejores opciones anuales: los mejores automóviles, SUV y camionetas que nuestros expertos recomiendan sin dudarlo.

Para estar en este grupo, un vehículo debe tener una puntuación general entre la más alta de su categoría, teniendo en cuenta las pruebas en carretera, la confiabilidad prevista, la satisfacción del propietario y la seguridad. Las mejores opciones también deben venir de fábrica en todas las versiones con advertencia de colisión frontal (FCW) y frenado automático de emergencia (AEB) con detección de peatones, las cuales son características de seguridad que consideramos críticas porque han demostrado salvar vidas.

Nuevo este año: Requerimos que las mejores opciones tengan AEB para velocidad de autopista. Ahora también agregamos 2 puntos a la puntuación general de un vehículo si tiene un sistema activo de asistencia al conductor que incluye un sistema adecuado de monitoreo del conductor. El Ford Mustang Mach-E es el único de nuestras mejores opciones de este año que recibió los puntos adicionales porque su sistema activo de asistencia al conductor tiene un monitoreo efectivo del conductor que envía las advertencias apropiadas cuando el conductor aparta la mirada del camino por demasiado tiempo.

Varios vehículos con puntuación alta, incluyendo el BMW X5 y el Hyundai Tucson, no fueron elegidos este año porque no tienen AEB para velocidad de autopista como equipo estándar en todos los niveles de equipamiento. Las mejores opciones de este año no incluyen camionetas grandes porque carecen de características de seguridad clave en los modelos base o tienen una confiabilidad por debajo del promedio.

Consulta la guía completa de automóviles destacados de 2022.

Por menos de $25,000

Automóvil pequeño: Nissan Sentra

El Sentra de aspecto elegante es un sedán de bajo costo y alto valor que se siente más prémium que sus rivales, en particular cuando se comparan modelos con acabado superior. El motor de cuatro cilindros y 2.0 litros hace que el automóvil sea agradable de conducir, con la ayuda de una transmisión continuamente variable bastante refinada. La aceleración se encuentra entre las mejores de su clase y la potencia se activa de manera fluida. Además, el Sentra tiene una conducción cómoda y ágil. La cabina está bien equipada para el precio, con una apariencia más lujosa que la de la mayoría de los competidores. Los controles de infoentretenimiento y clima son un modelo de simplicidad, y todas las versiones vienen con capacidades de Android Auto y Apple CarPlay. El verdadero factor decisivo es que el completo Safety Shield 360 es estándar y contiene muchas características de seguridad clave.

SUV subcompacto: Nissan Rogue Sport

Lo bueno verdaderamente puede venir en frasco pequeño, como lo demuestra el Rogue Sport. Se siente más maduro y sólido que la mayoría de los SUV subcompactos con los que compite, gracias a una conducción tranquila y una cabina silenciosa para su clase. El acceso frontal es muy sencillo y el conductor disfruta de una altura de asiento elevada que mejora la visibilidad y ofrece abundante espacio para la cabeza. El tren motriz no está a la altura del apodo de “Sport”, pero hace el trabajo. Una confiabilidad prevista admirable se suma al atractivo. Además, a pesar del bajo precio de adquisición, el Rogue Sport tiene una lista de equipos de seguridad que avergüenza a los modelos más caros. Más allá de FCW y AEB, el Rogue Sport incluye un conjunto completo de características de seguridad, incluyendo el frenado automático trasero, como equipo estándar.

$25,000-$35,000

SUV pequeño: Subaru Forester

Con su novena aparición consecutiva en las mejores opciones, el Forester recibió una leve renovación para el modelo del año 2022, lo que actualiza su apariencia y le agrega un acabado Wilderness más aventurero. El secreto del éxito del Forester ha sido su diseño eficiente y espacioso, sólido ahorro en combustible, enfoque en la seguridad, gran rendimiento en pruebas de carretera y sólido historial de confiabilidad. Es difícil exagerar la importancia del diseño. La forma vertical del Forester brinda mayor acceso, espacio en la cabina y espacio de carga que sus competidores. El techo alto y las grandes ventanas hacen que la visibilidad exterior sea similar a una pecera, lo que brinda una vista amplia de la carretera y los alrededores. Además, el manejo receptivo y una conducción suave mejoran aún más la experiencia. El último conjunto de características de seguridad EyeSight es estándar.

Sedán mediano: Honda Accord

El Accord es el sedán familiar definitivo, con espacio interior generoso, una conducción placentera, amplia potencia y una eficiencia impresionante. Cuenta con 3 trenes motrices, que abarcan un transporte económico, una alternativa prudente y hasta un automóvil de lujo, equipado con cuero y todos los acabados. Lo más impresionante es la característica híbrida que ofrece 47 mpg en general sin sacrificar la aceleración. El Accord equilibra la comodidad de conducción y la agudeza de manejo, lo que hace que sea tan placentero tanto conducirlo como reclinarse en el asiento del pasajero. La cabina es espaciosa y está bien terminada con toques agradables, como superficies suaves y acabados de madera de imitación, que mejoran el ambiente. Además, incluye todas las características de seguridad clave, junto con el control de velocidad de crucero adaptativo. Para las familias que eligen desafiar la tendencia de los SUV, este sedán tiene mucho que ofrecer.

Híbrido: Toyota Prius y Prius Prime

El Prius aerodinámico, una de las eternas mejores opciones, continúa estableciendo el estándar para el transporte con bajo consumo de combustible. No solo logra un nivel increíble de 52 mpg en general en nuestras pruebas, sino que también se destaca por su confiabilidad constante y la satisfacción del propietario. Si desea una conducción más eléctrica, el híbrido enchufable Prius Prime tiene una batería más grande que brinda una autonomía eléctrica de 25 millas antes de cambiar a la operación híbrida normal. Las versiones regular y enchufable ofrecen un rango épico de 590 millas entre cada llenado. Ambas versiones son agradables de conducir, con un andar cómodo y estable y un manejo seguro. Las cabinas tienen una sensación de alta tecnología, en particular cuando están equipadas con la gran pantalla central de 11.6 pulgadas. Varios competidores se están acercando a este espacio, pero el práctico Prius sigue siendo el punto de referencia.

$35,000-$45,000

SUV de 2 filas: Toyota RAV4 Prime

El RAV4 Prime transforma al elogiable RAV4, ya que lo dota de más potencia, mayor eficiencia, una conducción cómoda y un poco más de indulgencia en la cabina. Este híbrido enchufable cuenta con 302 hp, mucho más que cualquier otro SUV pequeño convencional, y puede acelerar a 60 mph en 6.3 segundos. Además, tiene una impresionante autonomía eléctrica de 42 millas, lo que significa que los mandados locales y los viajes al trabajo se pueden realizar sin encender el motor de gasolina. Solo con gasolina, el RAV4 Prime aún alcanza las 34 mpg en general, 3 mpg menos que un RAV4 Hybrid normal. Otras mejoras en todo el vehículo, que incluyen una conducción más ágil y materiales interiores suaves al tacto, le dan al RAV4 Prime una sensación más prémium que un RAV4 normal. Sí, el RAV4 Prime tiene un precio más alto que otros RAV4, pero el costo se compensa con un incentivo fiscal federal y ahorro continuo en combustible.

SUV mediano de 3 filas: Kia Telluride

El Telluride ha establecido el estándar para el popular mercado de SUV medianos de 3 filas desde que entró en escena para el modelo del año 2020. De hecho, fue una de las mejores opciones en cada uno de sus 3 años en el mercado. El Kia hace todo bien: su puntuación de 97 en la prueba de manejo es casi perfecta, y recibió las mejores calificaciones por su confiabilidad prevista y satisfacción del propietario. Se trata de un SUV espacioso con una conducción cómoda; es de fácil acceso y agradable de conducir. Utiliza un motor V6 que ofrece una potencia fuerte y lineal mediante una transmisión automática de 8 velocidades con cambios suaves. La forma cuadrada garantiza mucho espacio para el conductor, los pasajeros y la carga. Los controles son simples y el almacenamiento es abundante. En una era plagada de artilugios, el enfoque sencillo de Kia es refrescante y apreciamos todos los detalles bien pensados que tiene.

Camioneta compacta: Honda Ridgeline

La Ridgeline es la navaja suiza de las camionetas. Está diseñada de manera más similar a un SUV crossover moderno que a una camioneta tradicional de la vieja escuela con carrocería y bastidor independientes. Como resultado, la Ridgeline ofrece un refinamiento exclusivo en un estilo de carrocería de camioneta, con una conducción, manejo y comodidad interior más parecidos a los de la Honda Pilot que a los de una típica camioneta de trabajo. Utiliza un suave motor V6 de 280 hp y una transmisión automática de 9 velocidades, lo que mejora la perfeccionada experiencia de manejo. Además, tiene algunos trucos ingeniosos, como una puerta trasera que se puede plegar o girar hacia un lado, lo que permite un fácil acceso a una gran caja de almacenamiento con cerradura debajo de la estructura. Esta camioneta fabricada en los Estados Unidos ha redefinido lo que puede llegar a ser una camioneta. Es ideal para el viajero diario, el chofer familiar y el guerrero de fin de semana, así como para el conductor de estilo de vida activo que abarca todas esas opciones.

$45,000 o más

Vehículo eléctrico: Ford Mustang Mach-E

El Mustang Mach-E toma prestadas los ejemplos de estilo del venerado automóvil deportivo Mustang y los aplica a un crossover eléctrico versátil con 4 puertas, un conveniente hatchback, altura de manejo elevada y tracción en las 4 ruedas. El Mach-E se destaca en esta categoría emergente por ser agradable de conducir, con una aceleración rápida, un manejo ágil y una conducción fluida. El estable Mach-E pasa de ser un pony domesticado con 266 hp a un semental salvaje con 480 hp. Nuestro Mach-E Premium de autonomía extendida galopó de 0 a 60 mph en 5.3 segundos y tiene una autonomía de 270 millas. Otras configuraciones son incluso más rápidas o su autonomía se puede ampliar a más de 300 millas. Este nuevo modelo bien ejecutado catapulta a Ford al floreciente mercado con su primer EV con un diseño específico que combina la ecología con carácter y diversión al volante.

SUV mediano de lujo: Lexus RX

El RX fue pionero en los SUV medianos de lujo a fines de la década de 1990 y sigue siendo el modelo de este popular segmento. La fórmula ganadora es su combinación de comodidad, rendimiento, seguridad y confiabilidad. Estas virtudes se envuelven en una carrocería cincelada que sigue luciendo moderna, a pesar de estar en el mercado desde hace 6 años con pocos cambios de diseño. Las continuas mejoras, incluyendo las realizadas a la suspensión y el sistema de infoentretenimiento, mantienen renovada la línea RX. Detrás de la llamativa parrilla trapezoidal hay un V6 de 3.5 litros acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades en el RX 350. Este tren motriz ofrece el rendimiento silencioso y sin esfuerzo que se espera de un SUV prémium. El RX 450h híbrido se siente más rápido, con un torque abundante que generan sus motores eléctricos; además, devolvió 7 mpg más en general en nuestras pruebas, lo que le permite ahorrar combustible como un SUV pequeño. Es fácil darse cuenta de por qué el RX es el modelo Lexus más popular.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de abril de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.