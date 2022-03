‘Ernestina perdió la vida de una forma muy cruel’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este martes, que se celebró el Día Internacional de la Mujer con diversos eventos y reconocimientos, también estuvieron presentes quienes pidieron justicia por aquellas mujeres que han muerto a manos de sus parejas.



Tal es el caso de Ernestina Oropeza, cuya familia aún no puede creer que ella ya no está en este mundo después de haber sido apuñalada la semana pasada por un hombre con quien aparentemente tenía una relación. La víctima tenía 48 años.



Los familiares de Ernestina dijeron que ella era muy alegre y luchadora. Su sobrina, Ruby Méndez, contó en entrevista con este diario que antes de que su tía tuviera a sus hijas viajaba a menudo al estado de Washington a visitarlos. “Cuando llegaba la veías y te transfería su felicidad. Siempre estaba muy contenta”, recordó.



Una vez que Ernestina tuvo a sus pequeñas, ellas se convirtieron en su mundo entero. Como madre soltera intentaba darles lo mejor que podía, añadió Ruby.



Confesó desconocer cuándo comenzó la relación de Ernestina con Miguel Hernández Toscano, su supuesto asesino, pero a mediados del año pasado llegaron nuevamente a Washington de visita con las niñas.



Ruby dijo que fue su madre quien interactuó más con la pareja y aparentemente Ernestina se sentía feliz en la relación.



“Mi tía hasta le dijo a mi mamá: ‘Él es una gran persona, no toma, no es vicioso, es muy buena onda’”, contó.



“Jamás nos imaginamos que mi tía perdería la vida de esa forma tan cruel por ese hombre”.



Las autoridades de Palm Springs indicaron que Toscano fue detenido el 1 de marzo alrededor de las 9:50 p.m., acusado de apuñalamiento.



El incidente sucedió en la cuadra 1700 de Arenas Road. Ernestina, quien era de Oaxaca, México, falleció en el lugar. Hoy le sobreviven sus hijas de 9, 8 y 5 años.



El hermano de la occisa, Eloy Oropeza, dijo que no se sentía bien para hablar con los medios de comunicación pero mediante un mensaje en una página de recaudación de fondos dijo que su hermana fue víctima de violencia doméstica. La describió como una mujer trabajadora que amaba mucho a sus tres hijas y a su madre, de 88 años de edad.



“Mi hermana amaba servir a su comunidad. Ella era empleada del casino Agua Caliente y sirvió a las comunidades de Palm Springs y la ciudad de Cathedral”, indicó Eloy en la página de GoFundMe.

Atando cabos

Ruby dijo que tras el cruel incidente, su madre comenzó a recordar que la última vez que Ernestina y su presunto atacante llegaron de visita, él se encontraba muy distraído. No interactuaba en las conversaciones y no convivió mucho con la familia.



“Mi mamá dijo que se veía muy apartado pero solo estuvieron como una semana con nosotros”, dijo la joven.



La organización Salud América, enfocada en la equidad cuidado sanitario para latinos y otras familias, indicó que hay varios problemas y/o creencias que impactan sobre las latinas abusadas.



Estos incluyen el papel cultural de esposa y madre, las creencias religiosas, el concepto de la mujer ideal (“marianismo”) y la falta de apoyo y recursos en español.



Ruby concuerda con este concepto y opinó que en la comunidad latina es desafortunado que exista tanto el machismo y que lo normalicen.



“No sabemos cómo era la situación de ella porque no la veíamos y no sabemos si pidió ayuda o no”, dijo indicó su sobrina. “Uno tiene que perder el miedo de hablar cueste lo que cueste para poder evitar estas situaciones”.



En EE.UU. más de 1 de cada 3, o el 34.4%, de mujeres latinas dijeron haber sido víctimas de acoso o violencia sexual o física por parte de una pareja íntima, según un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicado en el 2017.



A nivel nacional la taza es muy similar con el 37.3% de mujeres en general. Además, el 23.2% de las mujeres ha sufrido violencia física grave por parte de una pareja íntima en algún momento de su vida.



El sospechoso Miguel Hernández Toscano de 64 años, compareció en el Centro de Justicia Larson, del condado de Riverside, este lunes donde se declaró no culpable por un delito grave de asesinato y tres delitos graves de crueldad infantil intencional.



Tiene programada una conferencia de resolución de delitos graves para el 15 de abril. Él permanece detenido en el Centro de Detención John Benoit, en el condado de Riverside, con una fianza de $1 millón.

Busca recursos de ayuda

En un evento para presentar la semana de Acción y Protección Integral a la Mujer, la consul general del Consulado General de México en Los Ángeles dijo ayer que están ofreciendo servicios para dar información y recursos a las mujeres.



“En el consulado no solo damos matrículas y pasaportes, ya lo vimos en la pandemia casi nos convertimos en un hospital al tener un centro de covid-19 y uno de vacunación”, dijo la cónsul durante una conferencia de prensa.



Del 8 al 12 de marzo el consulado ofrecerá a las mujeres una serie de talleres virtuales, así como recursos en persona, sobre asistencia legal, terapia sicológica e información sobre albergues para víctimas de violencia doméstica, entre otros. Para información visita AQUI